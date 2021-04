Antonio Zenga su Ataf: “Ci davano per spacciati, è un’azienda di serie A”

(STATOQUOTIDIANO, ore 19). Foggia, 24 aprile 2021. “Appena si è verificato l’incidente della perdita di due ruote del nostro autobus di linea, immediatamente sul posto è intervenuto l’ingegnere Ciuffreda, direttore di esercizio dell’Ataf con il capofficina e 2 dipendenti. Il mezzo era appena uscito dal GrandApulia e si è fermato presso il distributore di benzina. Ciuffreda stava andando a Bari, ha lasciato tutto ed è accorso sul posto, noi ci teniamo ai nostri dipendenti”.

Antonio Zenga, vicedirettore dell’azienda di trasporto di Foggia, non ci sta a quanto hanno scritto Faisa Cisal e Confail sulle modalità in cui l’Ataf, a loro dire, avrebbe reagito all’incidente per cui è stata sporta una querela contro ignoti. “E’ capitato a un mezzo nuovo, appena arrivato dal Trentino con altri 29, per ognuno di questi ho preteso che, prima di metterli su strada, ci fossero dei controlli e un relativo certificato. Nessuno sta dicendo che sia stato fatto da un dipendente questo ‘sabotaggio’ e chi ha rilasciato il certificato è una persona perbene”.

Il giorno in cui questi bulloni sono stati ritrovati svitati, o comunque sia, era il 26 marzo, le due rappresentanze sindacali si chiedono anche perché sia passato un mese prima che la notizia arrivasse in cronaca: “Abbiamo fatto tutti i controlli sull’accaduto”. Data la tensione e i diverbi protratti nel tempo, le suddette sigle hanno chiesto le dimissioni del cda, oggi formato da un vice e una consigliera Serena Salvatore. Il presidente Giandonato Lasalandra, com’è noto, si è dimesso un mese fa. “Io mi relaziono con tutti i sindacati, vengo anch’io da quel mondo, tengo a precisare, sono stato segretario nazionale metalmeccanici nella fabbrica Fiat di Melfi, all’Alenia, alla Sofim, ma buone relazioni sindacali non significa dire sempre sì, e poi non sta a loro dire che mi devo dimettere. Sono stato nominato dal sindaco Landella, le dimissioni stanno a me”.

D’altro canto, con Cgil, Cisl, Uil e Ugl, dice di aver concluso un accordo che riguarda la riorganizzazione del personale, senza il taglio delle 4 linee annunciato e contestato dai sindacati di cui sopra:

“Utilizzeremo i nostri, che passeranno dalla biglietteria alle officine, abbiamo un numero di autisti che copre tutte le linee, sono 150, c’è qualche permesso sindacale, qualche malattia, alcuni che non fanno lo straordinario, siamo in affanno ma possiamo farcela”.

Niente tagli, solo l’annuncio: “Pensavamo di tagliare quelle linee che hanno meno impatto con la vita dei cittadini, ma ci riorganizzeremo, sempre che non dovremo fare i conti con l’assenteismo. Sulle eventuali assunzioni è un confronto che dobbiamo avere con il Comune di Foggia”.

Il vice facente funzioni non premerà per avere subito un nuovo presidente: “Prima o poi sarà nominato, ma non farò io questo richiesta, io continuo a lavorare come sempre e ogni giorno mi sposto da Sant’Agata a Foggia”. Il punto, ritiene, è anche un altro: “A qualcuno non piace che Ataf abbia i numeri per essere un’azienda di serie A? Ci davano per spacciati con un parco macchine vecchio, con un piazzale occupato da questi autobus, nella necessità impellente di trovare qualcuno che, rispondendo a un bando e a un’asta, li portasse via. Li abbiamo trovati. Con questi risultati Ataf può camminare con le proprie gambe”.

Gli strali riguardano anche le consulenze che premierebbero gli esterni invece che gli interni e toglierebbero premialità ai lavoratori: “L’assunzione di un commercialista costa di più della consulenza in alcuni giorni della settimana e non sempre le competenze si trovano all’interno. Tali consulenze ci sono sempre state. Sono soldi pubblici di cui si deve dare conto”.

Zenga e l’azienda soffrono la mancanza di autisti, almeno in parte, ma certo il vicedirettore è fiero dei nuovi autobus:

“Sono una bellezza, questo dice chi li guida, non fanno rumore e hanno anche l’aria calda”.

Fra il parcheggio Ginnetto rinnovato – “con 1,20 hai sicurezza e barre automatizzate che non trovi sulle strisce blu, poi ci sono le strumentalizzazioni per un piccolo costo in più”- e la carrozzeria nuova nel piazzale di via Motta della Regina, da risolvere il contratto Apcoa: “Il Comune ci ha chiesto una proroga di 6 mesi che noi accetteremo ma dobbiamo valutare il rapporto tra costi e ricavi perché c’è qualcosa che non va”.

Paola Lucino, 24 aprile 2021