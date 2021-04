Architetti Foggia, ecco il nuovo Consiglio Nazionale. Tramonte: “Fase nuova”

Foggia, 24 aprile 2021. A seguito della pubblicazione dei risultati elettorali da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Foggia formula le più sincere congratulazioni ai Colleghi eletti alla carica di Consigliere nazionale per il quinquennio 2021-2026 ed un doveroso ringraziamento a tutti gli altri Colleghi che, pur non risultando tra gli eletti, hanno voluto partecipare a questa tornata elettorale mettendo a disposizione della nostra categoria professionale tutte le proprie esperienze e competenze e la rappresentanza dei propri territori.

Le cariche istituzionali e le deleghe dei Consiglieri saranno definite nel corso della seduta di insediamento prevista per il prossimo 5 maggio, alle ore 10, presso la Sala Falcone del Ministero della Giustizia.



“A nome degli architetti di Capitanata”, ha dichiarato Nicola Tramonte, presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Foggia, “voglio ringraziare l’intero Consiglio nazionale uscente e il suo presidente per il lavoro, l’impegno e l’abnegazione di questi anni. L’ingresso di tante nuove consigliere e nuovi consiglieri sarà utile a consolidare i risultati raggiunti e a realizzarne molti altri, in una fase cruciale non solo per il futuro della nostra professione ma, soprattutto, per l’avvenire del nostro Paese.