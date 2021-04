Bordo: “Non si sa ancora cosa lunedì gli studenti dovranno fare”

Manfredonia, 24/04/2021 – (askanewsa) “Il governo chiarisca se gli studenti da lunedì devono tornare a scuola anche in Puglia. Dopo l’ordinanza del presidente Emiliano, che lascia ai genitori la libertà di scegliere se lasciare i propri figli in didattica a distanza, in Puglia c’è grande confusione sia nelle scuole che tra le famiglie”. Lo dichiara il deputato del Pd Michele Bordo.

“Questa scelta – aggiunge- non può essere lasciata all’autonomia dei singoli. Le regole fissate dal governo o valgono per tutti o non valgono per nessuno. Non possono non valere solo in Puglia, che tra l’altro è forse l’unica regione nella quale la stragrande maggioranza delle scuole non svolge attività in presenza da ottobre scorso. Il governo decida allora se le scuole possono riaprire anche in Puglia, altrimenti dica per quale ragione non è possibile. Quello che non è accettabile è che la decisione sia demandata alle famiglie”. (askanews)