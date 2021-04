Covid Monte Sant’Angelo “Ciao Ernesto, colonna portante della nostra cultura”

Caro Ernesto, mancherai a tutti noi e, sono certo, anche a quelli che non ti hanno conosciuto o non potranno conoscerti perché sentiranno parlare di te: saremo noi a ricordarti, a raccontare loro soprattutto le tradizioni della Settimana Santa che con la tua passione hai restituito a tutta la comunità.

Con il tuo sorriso, sempre pronto e disponibile ad offrire il tuo contributo, proprio come in questa foto, mentre, insieme, promuovevamo i riti della Settimana Santa. Oggi ci sentiamo tutti più soli, perché quando in una comunità viene a mancare una persona per bene e legata profondamente alla sua terra come te, si diventa, in fondo, tutti più poveri.