Favori a elementi mafia garganica: trovati 1,2 mln a casa figlio avvocato

Bari, 24/04/2021 – (ansa) Tre zaini contenenti complessivamente circa 1,2 milioni di euro in contanti sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri del nucleo investigativo di Bari durante una perquisizione in casa del figlio dell’avvocato Giancarlo Chiariello, il penalista arrestato oggi per corruzione con il giudice Giuseppe De Benedictis.

Gli zaini col denaro erano nascosti in un divano e in un armadio nell’appartamento del figlio del penalista, Alberto Chiariello, anche lui indagato nell’inchiesta che coinvolge complessivamente 12 persone. Sono in corso accertamenti per verificare la provenienza del denaro. (ansa)