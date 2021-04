Foggia. “25 aprile. Sciatteria presidente Gatta: niente corona di fiori a Palazzo Dogana”

Foggia, 24 aprile 2021. La sciatteria istituzionale del Presidente della Provincia di Foggia che nel giorno più importante della Repubblica, la Festa della Liberazione fondamento della libertà e della democrazia nel nostro Paese, nega l’accesso all’Anpi a Palazzo Dogana con motivazioni incomprensibili, è sintomo di quanto distante siano alcune istituzioni dal vissuto costituzionale del quale dovrebbero essere garanti”.

È quanto afferma il segretario generale della Camera del Lavoro di Capitanata, Maurizio Carmeno, che esprime piena solidarietà all’Associazione nazionale partigiani provinciale.

“Non vogliamo pensare sia da ascrivere all’appartenenza politica l’allergia del Presidente alla Festa della Liberazione, perché inconsistenti le motivazioni addotte per impedire l’accesso a Palazzo Dogana per pochi minuti per la deposizione di fiori alla lapide che ricorda i martiti della libertà di questa terra, a sole due persone, altro che assembramento.

Ben altri erano i tempi in cui in quel palazzo sedevano presidenti come Allegato e Fioritto che hanno vissuto sulla propria pelle la violenza fascista.

Non vorremmo sia proprio allergia, quella di Gatta, alle rappresentanze sociali considerato che da quanto è presidente non ha sentito nemmeno il dovere di convocare Cgil Cisl Uil a discutere di sviluppo attorno al tema fondamentale del Recovery. Da parte nostra auguriamo a tutti i cittadini della Capitanata un buon 25 aprile, in una provincia che ha dato natali a grandi combattenti e antifascisti, su tutti Giuseppe Di Vittorio, costituente e padre del sindacato italiano”