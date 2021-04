Il 24 aprile 2008 la salma di Padre Pio è esposta ai fedeli

San Giovanni Rotondo, 24/04/2021 – (lapresse) Il 24 aprile 2008, in una teca di cristallo fatta costruire appositamente, è esposta la salma di Padre Pio da Pietrelcina. A San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, migliaia di devoti hanno raggiunto il Santuario per pregare. Il volto di Padre Pio è stato ricoperto da una maschera di silicone con le sue sembianze (era ben conservato solo nella parte inferiore). Il frate è venerato come Santo, diventato famoso ancora in vita per i tanti miracoli e prodigi che gli sono stati attribuiti. Nel 1969, un anno dopo la sua morte, sono cominciate le pratiche del processo di beatificazione. Il 16 giugno 2002, Papa Giovanni Paolo II lo proclama Santo. (lapresse)