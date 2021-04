Milva è morta: voce storica della canzone italiana, aveva 81 anni

StatoQuotidiano, 24 aprile 2021. Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Milva, grande voce della canzona italiana. All’anagrafe Ilvia Maria Biolcati, si è spenta a 81 anni nella sua casa di via Serbelloni, in pieno centro di Milano, al fianco della sua fidata assistente Edith e di sua figlia Martina Corgnati.

“La Pantera di Goro”, soprannominata così per essere nata in un paesino nel cuore del Delta, ha riscosso un grande successo sia in Italia che all’estero, in particolare in Germania. Nella sua lunga carriera, Milva contava un record di partecipazioni al Festival di Sanremo, ben 15.