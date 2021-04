PD Manfredonia “La partita degli investimenti sul territorio pugliese entra nel vivo”

Manfredonia, 24/04/2021 – “Con il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per gli interventi di riqualificazione del nostro Porto Alti Fondali , Manfredonia sarà protagonista attiva dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Rispesa e Resilienza che attinge importanti risorse dal Recovery Plan.

In seguito ad una precisa analisi, si evince dal progetto di fattibilità una stima di investimenti pari a 120 milioni di euro per le opere di riqualificazione da realizzare. Questo sottolinea anche il ruolo nevralgico del nostro porto industriale, un braccio proteso verso il mare che ha permesso per decenni un’importante traffico di merci. Con gli interventi previsti verranno ulteriormente resi fruibili la viabilità dei mezzi di trasporto che potranno veicolare un peso maggiore rispetto a quello attuale. Tale circostanza interviene a beneficio degli insediamenti industriali presenti nella zona ASI e dell’intera provincia di Foggia.