Qui Cinque Reali Siti. “Vaccinazioni antiCovid, confusione e informazione incoerente”

Certo, è vero, se potrà consolare, che le dosi sono risultate insufficienti in tutto il territorio della Regione Puglia, come confermato dalla referente del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Cerignola, dottoressa Viviana Balena.

“Attendiamo tempi migliori. Le forze organizzative ci sono, ma le dosi sono carenti in tutta la Regione Puglia, come dichiarato dallo stesso Emiliano. Se avessimo in tutta la Regione un maggiore numero di dosi, riusciremmo a fare numeri più importanti nelle vaccinazioni”.

Ma, in più, appunto, un’altra criticità.

Le già poche dosi fornite dalla Regione “fanno giri immensi, andando a confluire in più sistemi organizzativi come reti specializzate di cure, hub vaccinali, medici di medicina generale” evidenziano ancora i medici di famiglia del territorio. E “questo, oltre a comportare un aumento di spese per allestimenti e pagamenti per attività extra contrattuali” ancora Laura Spinelli “implica un via vai di pazienti che, come pacchi postali, vengono sballottati da un posto ad un altro spesso in balia di informazioni non certe e a volte fuorvianti”.

Risultato: nervosismi, ritardi, polemiche, mentre il caos regna sovrano. “I pazienti riversano sui propri medici le pressioni e le lamentele per i ritardi” riporta così ancora Luigi Cascarano “Per non parlare di tutto il polverone sollevato dai social, media e illustri scienziati, sui vaccini. Il risultato è la grande diffidenza proprio nei confronti dei vaccini, in particolare, quello dell’AstraZeneca. La gente, quindi, ha rinunciato alla vaccinazione, o addirittura, alcuni, anche se già prenotati, hanno rifiutato il vaccino proposto dal centro vaccinale. E, come conseguenza, noi tutti passiamo molto del nostro tempo a dare rassicurazioni sul vaccino, e a dover resistere alle richieste improprie. Per esempio, alcuni pazienti, vorrebbero essere vaccinati dal proprio medico, anche se non si rientra tra le liste di vulnerabili e pazienti fragili”.

Al momento, in effetti, i medici di famiglia sono stati chiamati a provvedere alle vaccinazioni solo per i casi di vulnerabilità. “Entro il 22 marzo avrebbero dovuto essere vaccinati tutti gli over 80 e tutti i pazienti non deambulanti a cura del medico di famiglia. Entro il 29 marzo, i pazienti ad alta fragilità.” riporta, infatti, Marcello Menga.

Ritardi, però, rilevati nella consegna delle indicazioni a procedere, arrivate poco prima di Pasqua. “Abbiamo ricevuto l’incarico di presentare degli elenchi di pazienti a tal proposito” riportano i medici interpellati “Ma non si è capito bene rispetto a quali criteri questi dovessero essere compilati. E non si è capito ancora quale sia il criterio per ricevere questi vaccini” le parole di Marcello Menga “E, quindi, si è venuta a creare anche una polemica tra i pazienti, perché alcuni medici riescono a ricevere prima i vaccini ed altri no. Dovremmo aspettare, in realtà, la chiamata del dirigente della Asl, su Orta Nova, il dottor Andrea Bianco”. E, tutto questo, mentre Emiliano invitava, da tempo, il personale medico e sanitario di tutta la Regione a “svuotare i frigoriferi per vaccinare.” Quando, invece, questa la verità, i medici nei frigoriferi non avevano ancora niente. E non è stato così scontato approntare gli elenchi dei pazienti che avrebbero avuto accesso in via prioritaria alla vaccinazione in presenza dei criteri indicati ai medici, così vaghi e generici.