Federico De Rosa: “L’autismo una risorsa capace di produrre un valore particolarissimo”

StatoQuotidiano.it, Foggia 24 aprile 2022. “Mi chiamo Federico e sono una persona autistica. Ho creato questo sito per mostrare che una persona autistica può essere capace di un pensiero neurodiverso che può dire al mondo anche cose totalmente nuove.

L’autismo è una risorsa capace di produrre un valore particolarissimo, direi unico.

Per questo ho voluto raccogliere qui tutte le mie attività e molte delle mie riflessioni. Spero che sempre più persone autistiche vogliano farsi conoscere ed apprezzare.

Noi autistici ci siamo.” (https://derosafederico.it)

Il blog di Federico De Rosa si apre così, con l’invito alle persone autistiche a farsi conoscere ed apprezzare, a dire al mondo che ci sono.

La scuola l’università e le associazioni accolgono questo invito perché chiamate per ruolo e per vocazione alla formazione della società in cui è agita una cittadinanza piena e consapevole, che offra a tutti uno spazio e un tempo per esprimersi e per affermare il proprio essere e stare al mondo nel rispetto e nella valorizzazione della differenza.

Accolgono questo invito e organizzano un incontro dedicato ai docenti per vivere un percorso di condivisione di esperienze che aiuti tutti a capire un mondo complesso e meraviglioso nel contempo, che necessita, però, di guide esperte per scandagliare una profondità che appare spesso come assenza di comunicazione e isolamento, una neuro diversità profonda e spesso indecifrabile.

Federico De Rosa è una persona autistica ad Alto Funzionamento. Non è verbale (si esprime poco a voce) ma scrive usando il computer. Opera nel mondo della diversa abilità, come scrittore, giornalista non professionista e partecipando ad incontri e convegni.

Nei suoi libri, Federico fa leva sulla sua capacità di descrivere dall’interno la mente autistica, spesso con notevole precisione e lucidità, conseguendo così un notevole successo, soprattutto nel mondo delle persone vicine a vario titolo all’autismo stesso (familiari di persone autistiche, insegnanti, operatori, ecc.).

Attorno al successo delle pubblicazioni si è progressivamente sviluppata una attività di opinionista nell’ambito dell’autismo legata ad una sua nuova visione del limite che può essere sintetizzata dal suo motto Diversamente Abili Diversamente Felici. Ciò ha prodotto diversi inviti a partecipare ad incontri, convegni, dibattiti. Federico è interessato ed attivo anche sul tema del rapporto tra l’autismo ed alcune specifiche dimensioni della vita umana.

In aggiunta ciò, Federico dialoga da anni con la comunità dell’autismo presente in Facebook, rispondendo sulla sua pagina a domande che gli vengono poste da persone che vogliono capire meglio l’autistico con cui vivono o lavorano.

L’incontro online in cui saranno coinvolti i docenti delle scuole vuole essere l’occasione per un confronto, un dibattito. Cosa vuole dire avere in classe un alunno autistico? Quali sono le visioni, gli atteggiamenti, le strategie di successo? Ma soprattutto come creare un clima inclusivo capace di accogliere e al tempo stesso di coinvolgere tutti gli alunni, in classe oggi, nella società domani?

A queste e alle domande che verranno poste dai partecipanti durante l’incontro risponderà Federico, accompagnato dal papà Oreste, che ha garantito la possibilità di partecipare in presenza a futuri incontri aperti al territorio e alle famiglie. Federico infatti interagirà mediante CAA.

ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO

● Incontro online su piattaforma dedicata

● N. Partecipanti: fino a 250

● Data possibile: 6 maggio 2022 ore 18,00

● Durata dell’incontro 1,5h – 2h

● Attestato di partecipazione rilasciato dai singoli istituti ai propri docenti