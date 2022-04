Fenomeno Piet Arion, da YouTube l’estensione vocale più alta al mondo

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 24 aprile 2022 – Un giovane che non è alla ricerca di fama internazionale ma vuole solo cantare le sue canzoni con tanta passione. È questo Piet Arion, che arriva direttamente dall’Austria, il fenomeno che sta stregando diversi fan sui canali social, soprattutto YouTube. Una tecnica particolare, una voce straordinaria, viene già definito da molti l’artista con l’estensione vocale più alta al mondo (C2- B7).

Innamorato della musica delle sue cantanti preferite, la leggendaria Whitney Houston e Mariah Carey, l’obiettivo di Piet Arion è semplicemente quello di esprimersi tramite la sua musica, seguendo i passi delle sue eroine.

Piet Arion si descrive così sulla sua Fan Page Ufficiale (https://www.facebook.com/PietArion):

“Vengo dall’Austria, ora vivo a Vienna.

Quindi per gli stranieri – la mia prima lingua è il tedesco e la mia seconda lingua è l’inglese. Ho imparato che non posso fare affidamento su nessuno, quindi devi fare tutto da solo, soddisfare i tuoi interessi in cui credi. E io nemmeno so se ho un sogno. Io non voglio la fama o essere riconosciuto per le strade.

Ma come cantante devi presentarti in qualche modo. Sarebbe più facile solo scrivere musica.

Le case discografiche decidono chi è famoso, chi viene trasmesso alla radio, chi riceve supporto con un sacco di soldi, una grande squadra e chi paga e fa la pubblicità ad artisti famosi”.

“Puoi essere famoso sulle piattaforme come Youtube, Instagram e altri, pubblicando sciocchezze quotidiane. Per mostrare la tua vita al mondo intero, fare cose stupide, o basta avere un bell’aspetto e posare – così farai divertire tutti. Non sono quel tipo e in qualche modo odio quando le persone sono famose solo per questo. Ma questo sono io…sono sempre alla ricerca di qualcosa di veramente autentico..”

“Spesso penso che quando faccio una canzone sarà l’ultima che farò. L’ho detto anni fa, ed era vero. Non ho fatto una cover di una canzone da allora. Questo per molti motivi. Avrò l’opportunità di farlo? Renderò le persone ancora felici? Le farò felici solo con una cover di una canzone? Come rappresenterò me stesso e farò in modo che la gente la accolga? Fa ancora muovere qualcosa dentro di me per farlo? Ma posso dirtelo il mio cuore rimarrà lo stesso. Ma oggi sono cambiato. Ho usato la mia energia per iniziare a scrivere canzoni proprie, i miei testi – testi dal mio cuore – che ci crediate o no, è come fossero scritti per un diario segreto. E forse questo è ciò che mi spinge a fare musica. Essere ascoltato, le cose che ho da dire, le emozioni in cui posso sentirmi ancora vivo, con gli altri. E quella forse è rimasta la mia unica gioia. L’unico vero amore che è rimasto dentro la mia vita – forse”.

“Ho iniziato a cantare quando ho ascoltato Whitney Houston e io non avrei mai pensato che sarei diventato cantante. Chi è un cantante? Tutti in qualche modo sanno cantare, lo sai. Ma la regina per me sarà sempre Whitney Houston perché lei aveva la migliore tecnica di canto, potenza e lo stile – e soprattutto – il suo estro, la sua magia, l’aura, il suo carisma. Quando si tratta di cantare per avere delle lezioni devi solo guardarla cantare agli inizi, nel fiore degli anni”.

“Così Whitney è la mia regina del canto quando si tratta tecnica di canto. Ma il mio eroe, la mia eroina, il mio vero idolo che ha salvato la mia vita (lunga storia) è Mariah Carey! Mi ha davvero portato alla musica e mi ha incoraggiato a scrivere poesie e fare musica propria.

Il che mi ha portato così lontano, al punto, che io ho iniziato a lavorare sul mio album già da alcuni anni ormai. Spero di poterlo finire presto e che possiate sentirlo. Quando non hai una grande squadra dietro di te e fai tutto solo con le proprie forze – è un lavoro ancora più duro – e questo richiede molto tempo, perché il tuo lavoro principale non è creare musica. Hai un lavoro normale che devi fare per vivere. Le persone a volte lo dimenticano”.

“Alla Religione – prima io credo nell’universo, noi siamo una piccola parte di esso – solo polvere. E noi (gli esseri umani) abbiamo creato ogni religione. Sono aperto a ogni religione e ogni storia – quando crea persone migliori che vivono per amore e chi sa distinguere tra ciò che è buono e cattivo. Lo scienziato non può misurare e scoprire cosa succede quando moriamo, quindi si tratta di come noi trascorriamo la nostra vita insieme, nella speranza che per l’amore non ci sia mai fine.

Sono qui per amore, non per “odiatori”, non per razzismo, roba etnica, roba sessuale e nessuno che ha bisogno di umiliarmi o umiliare.

Per quanto piccolo sia questo sito, voglio essere connesso con le persone che entrano nel mio mondo e in cui saranno i miei “amici”, amici tra loro. Sii gentile con tutti perché non conosci la vita dell’altra persona e se quella persona sta attraversando tempi difficili.

XOXO Piet Arion”