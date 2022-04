Foggia, 24 aprile 2022 – Una ciclista è stata investita su via Manfredi, angolo via Gorizia a Foggia. L’incidente è successo poco fa: mentre la ciclista percorreva via Manfredi sulla pista ciclabile, una Hyundai Atos l’ha investita. Il conducente si è subito fermato per prestare i dovuti soccorsi. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale ed un’ambulanza del 118 che ha medicato la donna sul posto.