Gentile, Almirante, Postiglione: Si vuole cancellare i nomi fascisti a Foggia

Statoquotidiano.it, 24 aprile 2022. “Cancelleremo le targhe e le stele fasciste di Foggia”. Sinistra Italiana domani, 25 aprile, dopo le cerimonie dell’Anpi nella prima mattinata, si recherà laddove ci sono ancora ricordi del ventennio sparsi per la città. Ma quali potrebbero essere? Non lo scrivono nel comunicato, né il segretario Mario Nobile anticipa nulla. Segnala però alcuni luoghi: “Via Almirante, via Postiglione fra piazza del Lago e il retro del Comune, via G. Gentile. Sono strade e targhe che sono state poste o titolate da amministrazioni di centrodestra che si dichiaravano postfasciste, ma noi vogliamo ricordare gli ideologi, i filosofi, i fondatori dello squadrismo, quelli che hanno fatto la marcia su Roma per quello che erano, cioè fascisti, quello che sembra non più noto oggi”.

Circa le polemiche con l’Anpi in questi giorni sulla possibilità o meno di far sfilare, fra le bandiere, anche quella della Nato, Nobile dice: “La massima solidarietà al presidente Pagliarulo ma escludo categoricamente che domani ci saranno bandiere Nato, almeno a Foggia. A noi non interessa parlare dell’infausta partecipazione italiana a questa guerra e dell’invio di armi per cui abbiamo fatto tre manifestazioni a Foggia, a noi interessa commemorare la liberazione dal nazifascismo”.