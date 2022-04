Il Foggia regola l’Avellino 2-0 e si “regala” la Turris ai play off

StatoQuotidiano.it Foggia, 24 Aprile 2022. Il Foggia batte con il classico punteggio all’inglese per 2-0 con un gol per tempo l’Avellino di Gautieri, in uno Zaccheria con le curve desolatamente vuote, nell’ultima della regular season del campionato di calcio di serie C, girone C. Zeman manda in campo, nel consueto 4-3-3 davanti a Dalmasso, una linea difensiva composta da Sciacca e Girasole centrali con Rizzo e Martino esterni. In mediana ad agire Petermann, Gallo e Rocca ed in prima linea Di Grazia ad affiancare Merola e Curcio. I lupi con diverse assenze si schierano nel classico 3-5-2 con Forte tra i pali, in retroguardia Silvestri, Bove e Dossena, centrocampo affidato a Giuseppe Carriero, capitan Aloi e Mastalli, sulle fasce Ciancio e Mignanelli. Tandem d’attacco Kanoutè- Murano, con l’ex Kragl inizialmente in panca.

Il primo squillo del match, al 3’, è per l’Avellino: Carriero va via sulla destra, suggerimento per Murano che, di prima intenzione, non inquadra lo specchio della porta. Il Foggia risponde e al primo affondo passa. Al 8’ cross di Rizzo per Merola che, di testa, batte Forte e porta avanti i satanelli sull’1-0. Gli uomini di Zeman sono galvanizzati e si rendono di nuovo pericolosi, dalla distanza: Petermann arma il sinistro, che finisce di poco al lato. Al 29’ gli ospiti ci provano con un bel contropiede: Carriero scatta sulla destra, scambio con Murano ma, la retroguardia rossonera è attenta. Episodio sliding doors al 33’. La squadra campana resta in 10 per un rosso diretto ad Aloi per un intervento scomposto su Gallo. Al 38’ è Rocca che si fa apprezzare, inebria la difesa biancoverde con un paio di finte ma il suo tiro mancino a giro non sorprende Forte. E’ l’ultimo sussulto di un primo tempo ben giocato che permette ai rossoneri di andare al riposo in vantaggio.

La ripresa si apre con un doppio cambio per gli irpini: dentro Michovski e Matera per Mastalli e Mignanelli ma la musica non cambia. Anzi è il Foggia a raddoppiare al 54’. Curcio batte da sinistra una punizione che sorprende un non perfetto Forte e i rossoneri vanno sul 2-0. Zeman manda dentro Turchetta e Vitali per Di Grazia e Merola. I padroni di casa avanti nel punteggio e in superiorità numerica sfiorano il tris. Il neoentrato Vitali va via di forza ma conclude alto. Kragl entra in quel che fu il suo stadio al 66’. Al 72’ corner per il Foggia: Curcio mette in mezzo per l’accorrente Turchetta che colpisce al volo, ma non impensierisce il portiere ospite. C’è gloria per Dalmasso poco dopo, attenti su una sassata di Carriero, deviata in angolo. Girandola di sostituzioni e pura accademia. I minuti del match scorrono via fino al triplice fischio che sancisce il punteggio finale. Il Foggia chiude il proprio torneo regolare a quota 54 punti, in settima posizione e in virtù degli accoppiamenti affronterà allo Zaccheria, nel primo turno play off, in gara secca i corallini della Turris, che hanno chiuso in ottava piazza.

Fotogallery: Enzo Maizzi

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 24 Aprile 2022