Il sogno si avvera: l’Audace Cerignola scrive la storia ed è promossa in serie C

StatoQuotidiano.it Foggia, 24 Aprile 2022. Il giorno dell’appuntamento con la storia è arrivato. Un gol di Tascone al 59′ nella vittoria con il Bitonto, al Monterisi, regala al sodalizio gialloblù la meritata e storica prima volta nei campionati professionistici per la città di Cerignola. Un sogno lungo un’ intera stagione di cui grande merito va a mister Michele Pazienza, capace di amalgamare un gruppo capace di dominare in lungo ed in largo il girone H della serie D, uno sicuramente tra i più difficili della quarta serie nazionale. La vittoria di tutti, così come aveva preannunciato in una recente intervista il presidente Danilo Quarto, che proietta gli ofantini in serie C, già sfiorata ed accarezzata negli precedenti con la vittoria dei play off e poi svanita per un nulla. Tra i protagonisti del successo strepitoso sicuramente bomber Malcore, autore di ben 22 reti, coadiuvato da un organico di grandissimo valore, che a nostro avviso con i giusti innesti potrebbe ben figurare anche in terza serie. Agnelli, Loiodice, Strambelli, Longo, Allegrini, Achik e tanti giovani di valore tra cui Trezza, Botta, Dorval, tra gli altri senza far torto ad alcuno hanno rappresentato un mix di varietà di scelta, qualità ed esperienza su cui il sanseverese tecnico dell’Audace ha potuto contare all’occorrenza. Un campionato quello dell’Audace Cerignola, da CentodieCi e lode, così come campeggia sulle maglie celebrative. Ora è tempo di festeggiamenti che la città attendeva da giorni con un entusiasmo palpabile.. per il futuro ci sarà tempo.

Fotogallery: Enzo Maizzi

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 24 Aprile 2022