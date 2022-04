Le radici degli alberi soffocate dal cemento, insorgono le associazioni

Statoquotidiano.it. 24 aprile 2022. “Non vi bastava cementare il Pino in via Guglielmi, avete avuto il coraggio di farlo anche con il Pino più bello e maestoso di Foggia, in via Bari davanti al Museo di Storia Naturale! Questi commissari, cosa fanno? C’è qualcuno che controlla le malefatte di coloro che effettuano i lavori pubblici”.

La colata di cemento e la mano di asfalto intorno alle radici di pini storici di Foggia fa indignare Conalpa Foggia, il Wwf, che posta le immagini sui social con un laconico “senza parole”, le associazioni e i cittadini. La manutenzione e la competenza degli esperti, queste sconosciute.