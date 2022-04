Ricovero Stefano Tacconi, la situazione è stabile

StatoQuotidiano.it, 24 aprile 2022. Stabili le condizioni di Stefano Tacconi, da sabato mattina ricoverato nell’ospedale di Alessandria in Neurochirurgia per un’ischemia.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, ieri per tutto il giorno i sanitari hanno aspirato del sangue all’uomo. Le condizioni restano stabili ma gravi.

Come già riportato, lo scorso sabato, l’ex portiere della Juventus, dell’Avellino, del Genoa, e della Nazionale, aveva accusato un forte mal di testa, per poi perdere i sensi con successivo trasporto prima ad Asti e quindi ad Alessandria, centro di eccellenza per le urgenze neurologiche. Venerdì sera l’ex bianconero aveva partecipato a un evento di beneficenza ad Asti per celebrare il «Giorno delle figurine», quelle dell’album dei calciatori.

A cura di Antonio Castriotta, 24 aprile 2022