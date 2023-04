C’è anche una rapina in provincia di Foggia tra i colpi messi a segno da un uomo di 56 anni della Basilicata ma residente a Reggio Emilia, arrestato dai carabinieri all’indomani delle condanne diventate esecutive per i colpi messi a segno tra il 2012 e il 2021 in varie parti d’Italia: furti, rapine e reati legati alla ricettazione di merce rubata, nelle province di Caserta, Reggio Emilia, Foggia, Taranto, Bologna, Forlì e Arezzo.

L’uomo era evaso più volte dopo essere stato giudicato colpevole dai tribunali. Ora è stato arrestato dai militari dell’Arma. Dovrà scontare cinque anni e tre mesi di reclusione, su disposizione della Procura di Bologna, nel cui territorio è divenuta esecutiva una delle sei condanne a carico del 56enne.

Lo riporta foggiatoday.it