Faite a-étte cangjà lu vénte, spira un vento nuovo, pieno di rinnovamento ed entusiasmo, vento animato da un gruppo di giovani che hanno deciso di metterci la faccia per iniziare un cammino di rinnovamento, vogliamo farci promotori di un nuovo risorgimento faetano. www.statoquotidiano.it, Foggia, 24 aprile 2023 . “A, spira un vento nuovo, pieno di rinnovamento ed entusiasmo, vento animato da un gruppo di giovani che hanno deciso di metterci la faccia per iniziare un cammino di rinnovamento, vogliamo farci promotori di un nuovo risorgimento faetano.

Siamo tutti giovani faetani e figli di faetani che hanno scelto di vivere qui e mettere qui le radici del proprio futuro, investendo sul territorio con la speranza di mettere su famiglia e far crescere i propri figli in questa oasi di pace e tranquillità“.

Da Faeto, nel Foggiano, il più giovane candidato sindaco d’Italia: è Francesco Carosielli, 18 anni appena compiuti, attuale studente. “Se dovesse vincere la sfida con il sindaco uscente Michele Pavia, guiderà il comune di Faeto, circa 700 abitanti sui Monti Dauni e diventerebbe di diritto il più giovane sindaco d’Italia. Il 18enne a giugno si diplomerà all’istituto Altamura Da Vinci di Foggia: diventerà elettrotecnico. Ma nonostante la giovanissima età ha già maturato esperienza nell’azienda agricola di famiglia”. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

Carosielli è a capo della lista Rinascita Faetana, un gruppo di ragazzi giovanissimi, tutti poco più che ventenni, scesi in campo con la voglia di amministrare il piccolo borgo del Foggiano e perché no riportarlo a nuova vita.

“Faeto è andato incontro negli ultimi anni a un declino sicuramente demografico ed economico ma soprattutto un declino sociale e culturale. Si è perso lo stimolo alla partecipazione e discussione costruttiva. Soprattutto si è persa la speranza in un futuro come comunità, noi che siamo una comunità con delle peculiarità recondite. Penso alla nostra storia quasi millenaria, alla nostra cultura unica, insieme a Celle di San Vito, di tutto il sud Italia, alla nostra lingua francoprovenzale, patrimonio di tutti noi. Occorre quindi necessariamente porsi come obiettivo primario quello di ritrovare la strada che ci porti a sviluppare un processo di rinnovamento, di crescita democratica, sociale e culturale.

Per raggiungere questo obiettivo Faeto ha bisogno di pace e serenità, di partecipazione attiva e costruttiva da parte di ognuno di noi.

Faeto ha bisogno di nuovi amministratori seri pieni di energie, senza interessi personali, capaci, in grado di creare e garantire le condizioni nelle quali il bene collettivo venga perseguito e affermato quotidianamente.

Faeto ha bisogno di un ricambio politico generazionale, lu vénte gli-étte cangjà e deve soffiare sempre più forte. Solo con l’apporto di entusiasmo proprio dei giovani, di idee innovative, di pianificazione e progettazione del futuro, solo così potremmo avere noi e i nostri figli un futuro su queste montagne.

Questa comunità deve gridare con forza che esiste, deve uscire dall’isolamento economico e culturale ed iniziare ad essere soggetto propositivo che può offrire sviluppo e lavoro nel rispetto dell’ambiente. Faeto deve ritornare a essere il giardino di Puglia.

Valorizziamo e potenziamo i pregi di Faeto che sono: la qualità della vita, senso di appartenenza, ricordi condivisi, affetti vicini, legame con la terra: cose semplici che sono alla base di una vita serena e piena. Non è stato semplice nascere come lista: si è voluto innanzi tutto trovare persone che avessero come obiettivo il bene del paese e non fossero animati da interessi personali o particolari.

Ognuno di noi ha preso questo impegno come dovere civico, come presa di coscienza del cittadino che vuole dare a sé e al suo paese un futuro. Saremo sicuramente definiti come dilettanti allo sbaraglio, un gruppo di giovani senza nessuna esperienza e che ora hanno l’ambizione di guidare le sorti di un paese.

Ma non è così. Fortunatamente all’interno del nostro gruppo ci sono numerose professionalità (geometri, avvocati, professori, ingegneri e imprenditori) capaci di saperci

CONSIGLIARE per il bene del nostro paese.

Questo è lo stato d’animo che ci ha spinto a prendere questa decisione, vogliamo servire Faeto, vogliamo servirVi, ci mettiamo a disposizione di Faeto.

Ci conoscete sicuramente tutti perché siamo gente di queste terre, gente rispettabile che vive e lavora a Faeto e intende restarci. Non promettiamo niente, vi offriamo il nostro impegno e la nostra caparbietà. Aiutateci a costruire la rinascita del nostro comune, siamo convinti che la presa di coscienza collettiva dei faetani sarà la forza trainante dei nostri progetti semplici ma concreti e incisivi. Vi offriamo una speranza, DATECI FIDUCIA“.