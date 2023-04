Ippocampo. Rotice: “Mai ricevuto Pepe, mai riferito ‘che il 99% dei proprietari sono soddisfatti della sua amministrazione privata’

Egregi, aderenti del Comitato di Cittadinanza “Borgata/Frazione del Comune di Manfredonia”, pur non conoscendovi, mi ritrovo a scrivervi in maniera diretta per replicare e prendere posizione rispetto alla lettera dello scorso 20 aprile a firma di tale Sig. Pasquale Volpe che, inconsapevolmente, mi vede tirato in ballo e protagonista di situazioni a dir poco decontestualizzate e lesive del mio ruolo da sindaco e dell’onorabilità dell’Istituzione che mi onoro di rappresentare.

– Non ho ricevuto il Dott. Michele Pepe nei giorni scorsi, né tantomeno ho riferito “che il 99% dei proprietari sono soddisfatti della sua amministrazione privata e vogliono rimanere tali nella gestione”. Sin dal mio insediamento (novembre 2021) ho interlocuzioni istituzionali con il dott. Pepe poiché da un punto di vista amministrativo risulta essere il rappresentante del Villaggio Ippocampo. Nello svolgimento del mio ruolo da sindaco incontro e mi rapporto con rappresentanti legittimi dei soggetti che siano di natura pubblica e\o privata. Se Pepe non è il rappresentate del Villaggio mi giunga una sottoscrizione ufficiale dei residenti.

Come per altri contesti, ivi comprese le borgate, la nostra Amministrazione, con tutti gli Assessori e gli uffici comunali, si confrontano ed operano per tematiche attraverso rappresentanti ufficiali, anche per evitare l’intromissione di impostori, così come riportato nel passaggio della lettera “Vi dovete costituire come entità giuridica con un congruo numero di aderenti ad un Comitato di cittadini che, come sindaco, possa ascoltare la vostra richiesta e portarla all’approvazione del Consiglio comunale”. Ad ogni buon conto, è fuoriluogo pensare che un sindaco nello svolgimento delle proprie imparziali funzioni, in casi come questo possa propendere autonomamente e non in maniera oggettiva per una soluzione rispetto ad un’altra, se non valutando atti amministrativi.