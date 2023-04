Offerte di lavoro: 96 profili aperti per la Provincia di Foggia. Ecco quali

(nota stampa). Trentasei offerte di lavoro per un totale di 96 profili professionali richiesti in provincia di Foggia segnalati dai centri per l’impiego della provincia di Foggia.

Per il settore primario è stata registrata una richiesta di personale per un profilo professionale. Il settore secondario registra quindici annunci di lavoro per 67 differenti profili, attestandosi come primo settore nella ricerca di personale, divisi tra ‘costruzioni e impianti’, ‘commercio e artigianato’ e ‘industria e trasporti’. Si cercano operai edili specializzati, autisti trasporto merci, agenti di commercio, operai meccanici, manovali, muratori.

Per il settore terziario sono pervenute 20 richieste di personale per 29 lavoratori professionali, divise in ‘sanità, servizi a persone e aziende’ e in ‘turismo e ristorazione’. Per gli iscritti al collocamento mirato sono riservati due annunci in ambito ‘industria e trasporti’.

Per la stagione estiva si cercano autisti navetta spiaggia, factotum, camerieri, chef, receptionist, pizzaiolo, aiuto cuochi. Diverse invece sono le offerte registrate dalla rete dei servizi per l’impiego in Europa Eures. Le offerte spaziano dal settore turistico in paesi quali Norvegia, Finlandia, Croazia al settore Ict o dei servizi in paesi come Malta, Spagna, Germania.

Si segnalano due avviamenti a selezione ex art.16 L.56/87: uno finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del corpo nazionale dei vigli del fuoco presso la sede del comando provinciale di Foggia con scadenza il 4 maggio e l’altro per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale per l’assolvimento delle funzioni attribuite al profilo di ‘Esecutore Tecnico Manutentivo’ (Cat. B) presso il Comune di Faeto con scadenza il 12 maggio.

Agricoltura e agroalimentare

Azienda agricola di Torremaggiore ricerca una Segretaria da inserire nell’ufficio amministrativo per lo svolgimento di attività di ricezione mail, gestione appuntamenti e della documentazione.

Scadenza: 02 maggio. Cpi San Severo

Commercio e artigianato

Rinomata azienda della grande distribuzione (supermercato) ricerca n. 8 addetti alle vendite, nello specifico: n.4 su Vieste, n.3 su Peschici e n. 1 su Vico del Gargano. Le mansioni riguardano la cassa, la vendita e il rifornimento scaffali. Si richiede esperienza nella grande distribuzione o nella ristorazione e residenza limitrofa alle sedi. Età compresa tra i 20 e i 45 anni e possesso patente B. Si offre contratto determinato part-time (30 ore) con inizio turni ore 6 per la stagione estiva.

Scadenza: 06 maggio. Cpi Vico del Gargano.

Azienda di San Severo operante nel settore alimentare ricerca una figura, con un’età massima di 29 anni, da inserire nel reparto salumeria. Il candidato si occuperà del servizio e della consulenza alla clientela nella vendita del reparto salumeria, gestione e allestimento banco salumeria, inoltre, dovrà occuparsi della sanificazione degli strumenti di lavoro nel rispetto delle norme dell’Haccp. È richiesta, preferibilmente, esperienza di almeno 6 mesi nella mansione. Si offre contratto iniziale part-time con possibilità di trasformazione in full time.

Scadenza: 02 maggio. Cpi San Severo.

Per azienda che si occupa di progettazione, messa in opera e commercializzazione di infissi e serramenti, si cercano n. 2 agenti di commercio, possibilmente con esperienza nella mansione e nel settore. La figura si occuperà delle relazioni con i clienti e della promozione e commercializzazione dei prodotti in ambito regionale, con possibilità di spostamento con auto aziendale. Richiesti diploma o titolo superiore, possesso della patente B, preferibile buona conoscenza degli applicativi di informatica più diffusi e conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo indeterminato previo periodo di prova.

Scadenza: 06 maggio. Cpi Cerignola.

Costruzioni e impianti

Si ricercano 2 carpentieri edili con esperienza per azienda del settore costruzioni. Requisiti: minima esperienza nel settore, disponibilità a trasferte sul territorio regionale e in parte in Basilicata, possesso della patente B. Costituiscono titoli preferenziali corsi o patentini abilitanti per allestimento ponteggi o lavori in quota. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione, trasferte (vitto e alloggio) a carico dell’azienda, così come i corsi di formazione. Orario di lavoro full time articolato su 6 giorni lavorativi settimanali.

Scadenza: 04 maggio. Cpi Foggia.

Impresa edile di San Ferdinando di Puglia ricerca n. 1 gruista/escavatorista da inserire presso i cantieri di San Severo e provincia. Richiesta esperienza minima di 2 anni.

Scadenza: 23 aprile. Cpi San Severo.

Azienda edile di San severo ricerca n.15 Garzoni/Manovali edili da inserire presso cantieri nella provincia. Preferibile esperienza minima di 1 anno nella mansione.

Scadenza: 25 aprile. Cpi San Severo.

Si ricerca 1 geometra/ingegnere per azienda del settore edilizio. La risorsa si occuperà principalmente di gestione del cantiere, contabilità e gestione degli ordini di materiali. Sono previste trasferte su tutta la Puglia e in parte in Basilicata. Requisiti: diploma per geometri o laurea in Ingegneria Edile/Civile, conoscenza ed utilizzo di software di contabilità e gestione magazzino, disponibilità a trasferte. Costituisce requisito preferenziale l’aver partecipato a corsi per preposto, antincendio, lavori in quota o di primo soccorso. Si offre contratto iniziale a tempo determinato, con possibilità di trasformazione, auto aziendale per recarsi presso i cantieri, telefono aziendale. Orario di lavoro full time articolato su 5/6 giorni settimanali.

Scadenza: 01 maggio. Cpi Foggia.

L’Hotel Villa Americana di Rodi Garganico ricerca n. 1 governante per la gestione dello staff del reparto pulizie, controllo camere, organizzazione del lavoro, pulizia camere e spazi comuni, utilizzo macchinari e attrezzature per la pulizia e la lavanderia. Si richiede esperienza nel settore, possesso patente B e preferibilmente conoscenza della lingua inglese parlato. Si offre contratto a tempo determinato full-time di 6 ore e 40 min. /6 giorni a settimana per un compenso da € 1400 (trattabili a seconda del livello) con possibilità di vitto e alloggio. Stagione estiva 2023, assunzione prevista dal 1° giugno a tutto settembre.

Scadenza: 03 maggio. Cpi Vico del Gargano.

Si ricerca 1 manovale edile per azienda del settore delle costruzioni. Requisiti: minima esperienza nella mansione, possesso della patente. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3 mesi; orario di lavoro part-time di 20 ore settimanali su 5 giorni. Sede di lavoro: Foggia.

Scadenza: 23 aprile. Cpi Foggia.

Impresa edile di Torremaggiore ricerca 20 muratori con esperienza nel settore di 1 anno da inserire nel proprio organico. Si offre contratto a tempo determinato.

Scadenza: 25 aprile. Cpi San Severo.

Si ricercano 3 muratori con esperienza per azienda del settore costruzioni. Requisiti: minima esperienza nel settore, disponibilità a trasferte sul territorio regionale e in parte in Basilicata, possesso della patente B. Costituiscono titoli preferenziali corsi o patentini abilitanti per allestimento ponteggi o lavori in quota. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione, trasferte (vitto e alloggio) a carico dell’azienda, così come i corsi di formazione. Orario di lavoro full time articolato su 6 giorni lavorativi settimanali.

Scadenza: 04 maggio. Cpi Foggia.

Azienda edile di San Severo ricerca 8 muratori/carpentieri/manovali edili da inserire presso i cantieri in provincia. Preferibile esperienza di 1 anno.

Scadenza: 25 aprile. Cpi San Severo.

Si ricercano 2 piastrellisti per azienda del settore edile. Requisiti: minima esperienza nella mansione, possesso della patente. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3 mesi; orario di lavoro part-time di 20 ore settimanali su 5 giorni. Sede di lavoro: Foggia.

Scadenza: 23 aprile. Cpi Foggia.

Azienda di Torremaggiore operante nel campo della installazione di impianti di sollevazione ricerca un operaio tecnico installatore. La risorsa si occuperà della preparazione dei pezzi in ferro direttamente nell’officina meccanica e del successivo assemblaggio e/o saldatura. Preferibile esperienza nella mansione ma saranno presi in considerazione anche profili senza esperienza.

Scadenza: 05 maggio. Cpi San Severo.

Industria e trasporti

La Società Fib SpA. operante nel settore Industria ricerca una unità iscritta nelle liste di cui all’art. 18, comma 2, legge 68/99 ed equiparate (orfani/vedovi/profughi) da inserire con la qualifica di operaio-addetto alla manutenzione meccanica/elettrica/elettronica.

Scadenza: 05 maggio. Ucp Foggia.

La società operante nel settore metalmeccanico cerca una unità iscritta nelle liste di cui all’art.18, co.2, legge 68/99 ed equiparate (orfani/vedovi/profughi, ecc…) da inserire la qualifica di operaio. La figura sarà chiamata a svolgere le mansioni di manovale, tubista, saldatore, carpentiere, meccanico industriale.

Scadenza: 05 maggio. Ucp Foggia.

Sanità, servizi a persone e aziende

Si offre lavoro a collaboratrice/collaboratore domestica/o per svolgere lavori domestici presso una casa di villeggiatura sita ad Ippocampo presso famiglia con bambini, presenza di animali (cani). Mansioni: Pulizia e riordino della casa; stiraggio. Contratto di lavoro: Tempo determinato da maggio a settembre 2023, part time 3 ore al giorno.

Scadenza: 02 maggio. Cpi Manfredonia.

Lavanderia di San Severo che svolge attività di lavaggio e stiraggio biancheria per conto di strutture ricettive alberghiere, ricerca n. 2 selezionatrici biancheria da inserire nell’organico per la stagione estiva (da aprile a ottobre). La risorsa si occuperà di smistare le lenzuola, gli accappatoi, gli asciugamani ecc. da destinare al lavaggio.

Scadenza: 05 maggio. Cpi San Severo.

Lavanderia di San Severo che svolge attività di lavaggio e stiraggio biancheria per conto di strutture ricettive alberghiere, ricerca n. 2 stiratrici da inserire nell’organico per la stagione estiva (da aprile a ottobre).

Scadenza: 05 maggio. Cpi San Severo.

Turismo e ristorazione

Ristorante pizzeria con sede in Marina di Lesina ricerca, per lavoro stagionale, una figura con mansione di aiuto cuoco, da inserire nello staff. La risorsa dovrà svolgere i seguenti compiti: preparare gli alimenti e curare la pulizia della cucina e degli alimenti secondo le indicazioni del cuoco. È richiesta esperienza di almeno 3/4 mesi nel settore, serietà e puntualità. Si offre vitto e alloggio.

Scadenza: 04 maggio. Cpi San Severo.

Per nuova apertura a Vieste, si ricerca un aiuto cuoco con esperienza nella mansione e con conoscenza dell’italiano e dello spagnolo. Si richiede disponibilità a trasferte in ambito provinciale. Si offre contratto a tempo determinato part-time (24 ore settimanali) della durata di 6 mesi.

Scadenza: 24 maggio. Cpi Vico del Gargano.

L’Hotel Villa Americana di Rodi Garganico ricerca n. 1 autista per servizio navetta da/per spiaggia. Il servizio transfer sarà effettuato con mezzo aziendale di cui si dovrà prendere cura della pulizia. Si richiede esperienza nel settore con preferibile conoscenza dell’inglese parlato. Fascia d’età dai 30 anni in su. Si offre contratto a tempo determinato full time per stagione estiva 2023. Compenso da € 1200 con possibilità di alloggio. Orario: 09:00/12:30 e 15:00/18:10 sei giorni a settimana da giugno a settembre.

Scadenza: 03 maggio. Cpi Vico del Gargano.

Lido Parco degli Ulivi a Peschici ricerca n. 1 barista addetto alla caffetteria per la stagione estiva. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di alloggio.

Scadenza: 06 maggio. Cpi Vico del Gargano.

Per bar con edicola sito in Orta Nova si cerca n. 1 cameriere per la stagione estiva. La figura si occuperà di accogliere la clientela, illustrare il menù, gestire le ordinazioni e servire ai tavoli. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato e full time. Necessaria la disponibilità nel fine settimana.

Scadenza: 06 maggio. Cpi Cerignola.

Per nuova apertura a Vieste, si ricercano n. 2 camerieri con esperienza nella mansione e con conoscenza dell’italiano e dello spagnolo. Si richiede disponibilità

a trasferte in ambito provinciale. Si offre contratto a tempo determinato part-time (24 ore settimanali) della durata di 6 mesi.

Scadenza: 24 aprile. Cpi Vico del Gargano.

L’Hotel Villa Americana di Rodi Garganico ricerca n. 2 camerieri ai piani per la stagione estiva 2023 per pulizia e riassetto camere, pulizia dei luoghi comuni e utilizzo di lavatrici/asciugatrici/stirella/rullo a stiro. Si richiede esperienza nel settore, possesso di patente B. si offre contratto a tempo determinato full time con turno mattina dalle 09:00 alle 15:40 sei giorni a settimana (possibilità di part-time). Il compenso è tra 1200/1300 euro per la durata di 3 mesi da giugno a settembre.

Scadenza: 03 maggio. Cpi Vico del Gargano.

Ristorante-pizzeria con sede in Marina di Lesina ricerca per la stagione estiva tre camerieri di sala da inserire nello staff. Richiesta esperienza minima nella

mansione, serietà e puntualità. Si offre vitto e alloggio.

Scadenza: 04 maggio. Cpi San Severo.

Si ricerca due chef per hotel/ristorante. Requisiti: età massima 50 anni; esperienza di almeno 3 anni nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato; orario di lavoro full time/part-time in base alle disponibilità. Sede di lavoro: Foggia.

Scadenza: 06 maggio. Cpi Foggia.

Per nuova apertura a Vieste, si ricerca un cuoco con esperienza nella mansione e con conoscenza dell’italiano e dello spagnolo. È richiesta la disponibilità a trasferte in ambito provinciale. Si offre contratto a tempo determinato part-time (24 ore settimanali) della durata di 6 mesi.

Scadenza: 24 aprile. Cpi Vico del Gargano.

Si ricercano cuochi, commis di cucina e aiuto cuochi. Requisiti: età compresa tra i 20 e i 50 anni; esperienza minima di 3 anni nel settore. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione. Orario di lavoro full time o part-time articolato su 6 turni settimanali. I candidati dovranno inviare Cv corredato da foto all’indirizzo featfoodsrl@gmail.com o all’indirizzo ido.foggia@regione.puglia.it indicando la figura professionale per la quale intendono candidarsi.

Scadenza: 03 maggio. Cpi Foggia.

L’Hotel Villa Americana di Rodi Garganico ricerca n. 1 factotum che si occupi della pulizia degli esterni, piccola manutenzione e dello scarico e carico merci con

annessa gestione magazzini. Si offre contratto a tempo determinato full time per stagione estiva 2023. Compenso da € 1200 in su con possibilità di alloggio. Sei giorni a settimana da giugno a settembre.

Scadenza: 03 maggio. Cpi Vico del Gargano.

L’Hotel Villa Americana di Rodi Garganico ricerca n. 1 lavapiatti che si occupi della pulizia delle stoviglie e attrezzatura cucina. Si richiede esperienza nel settore e possesso patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time per stagione estiva 2023. Compenso da € 1300 con possibilità di alloggio. Sei giorni a settimana dalle 08:30/12:00 alle 19:00/22:10 da giugno a settembre.

Scadenza: 03 maggio. Cpi Vico del Gargano.

Ristorante-pizzeria con sede in Marina di Lesina ricerca, per lavoro stagionale, una figura lavapiatti/a da inserire nello staff. La risorsa dovrà avere i seguenti requisiti: esperienza anche minima nel ruolo serietà e puntualità. Si offre vitto e alloggio.

Scadenza: 04 maggio. Cpi San Severo.

Ristorante pizzeria con sede in Marina di Lesina ricerca per la stagione estiva un pizzaiolo esperto. Richiesta esperienza nella mansione di almeno un anno. Si offre vitto e alloggio.

Scadenza: 03 maggio. Cpi San Severo.

L’Hotel Villa Americana di Rodi Garganico ricerca un operaio generico che si occupi di opere di muratura e piccola manutenzione e imbiancatura. Si richiede

esperienza e possesso patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time per stagione estiva 2023. Compenso da € 1400 in su con possibilità di vitto e

alloggio. Sei giorni a settimana con turno alla mattina presumibilmente da maggio ad ottobre.

Scadenza: 03 maggio. Cpi Vico del Gargano.

Come presentare domanda

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte attive e sulla pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai centri per l’impiego dell’ambito di Foggia, quelli di Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’ufficio collocamento mirato di Foggia – raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16:30.

Lo riporta foggiatoday.it.