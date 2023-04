Paura nel carcere di Foggia: due detenuti appiccano incendio

Foggia, 24 aprile 2023, (FoggiaToday) – Non c’è pace nel carcere di Foggia. Secondo quanto riporta il portale OsappOggi di Leo Beneduci, segretario generale dell’organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, sabato 22 aprile, all’interno della 4^ sezione del complesso penitenziario, due detenuti, di cui uno che appartenente alla criminalità organizzata, hanno appiccato un incendio nella stanza di pernottamento. Altri due, invece, si sarebbero rifiutati di entrare in cella nel reparto ‘Vecchio’.

Per fortuna non si sono registrati scontri o altri episodi violenti, soltanto grazie al tempestivo intervento degli agenti di polizia penitenziaria, che anche in questa occasione sono riusciti, seppur dopo alcune ore, a riportare la calma e a scongiurare conseguenze ben più bravi. Non sono chiari i motivi alla base delle rimostranze dei reclusi. (FoggiaToday)