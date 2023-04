Sindaco di Foggia, Angiola non indugia: “Mi candido”

ww.statoquotidiano.it, 24 aprile 2023. Mercoledì 26 aprile alle 10,30, presso Samì Nuovo ristorante in Fiera, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco di Foggia dell’ex parlamentare e docente universitario On. Nunzio Angiola.

Ne dà notizia il comitato di coordinamento elettorale #AngiolaSindaco.Interverranno i rappresentanti dell’associazione “Effetto Foggia”, prof. Francesco Sollitto e Michela Candela, unitamente al presidente dell’associazione “Foggia 5.0”, prof. Carlo Russo.

Sul punto è intervenuto l’on. Nunzio Angiola il quale ha precisato: “Ho raccolto l’invito di soci e simpatizzanti delle associazioni Effetto Foggia e Foggia 5.0, ma anche di tanti imprenditori, operai, impiegati, pensionati e studenti di candidarmi a sindaco di Foggia. Mi metto a disposizione con umiltà e determinazione delle foggiane e dei foggiani, per guidare una grande mobilitazione civica, facendo tesoro della mia esperienza politica che ho vissuto in Parlamento negli ultimi 5 anni”.

“Stiamo approntando un progetto per Foggia- aggiunge- in grado di restituirle l’onore perduto. Non potevo voltare la testa da un’altra parte. Per me è un dovere, ma soprattutto un atto di amore per la mia città, una città che ti duole il cuore a vedere come si è ridotta, una città che merita molto di più e che non può essere condannata al definitivo declino. Diciamo tutti insieme #FinalmenteFoggia”.