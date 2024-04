A Foggia il ricordo di Francesco Gesualdi, promessa della Juventus morto in un incidente stradale - Immagine dei social

Il 6 maggio sarà un giorno speciale per gli amici e i familiari di Francesco Gesualdi, giovane promessa della Juventus tragicamente scomparso il 12 luglio 2005 a causa di un incidente stradale avvenuto otto giorni prima nelle periferie di Foggia. In suo onore, presso l’ex campo della FIGC, si terrà una partita organizzata dalla Gioventù Calcio anno ’86/’87/’88, un’occasione per ricordare il giovane talento e sensibilizzare sull’importanza della donazione degli organi.

Il Memorial, in memoria di Francesco, sarà un momento di commozione e solidarietà. Il giovane campione, all’età di soli 18 anni, perse la vita presso la Rianimazione del Riuniti, dove era stato trasportato in gravi condizioni dopo l’incidente. Insieme a lui, nella stessa tragica circostanza, c’era Antonio Croce, centravanti foggiano della Primavera dell’Inter.

L’iniziativa, accolta con gratitudine dalla famiglia di Francesco, mira anche a celebrare l’atto di generosità compiuto dai genitori del giovane calciatore, che autorizzarono l’espianto degli organi del loro amato figlio. Grazie a questa nobile decisione, cuore, fegato, reni e cornee di Francesco sono stati trapiantati, donando nuova vita e speranza a altrettante persone.

L’evento, che avrà inizio alle 19.30, non sarà soltanto una partita di calcio, ma un momento di riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza di gesti altruistici come la donazione degli organi. Attraverso il ricordo di Francesco, si vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su questa pratica che può salvare molte vite.

L’invito a partecipare è stato esteso a tutti coloro che hanno conosciuto Francesco e a quanti desiderano rendere omaggio alla sua memoria. Anche su social network, il fratello Lorenzo ha espresso la sua gratitudine per l’iniziativa, ringraziando gli amici di Francesco, chi sarà presente alla partita e anche coloro che, pur non potendo partecipare fisicamente, saranno con il cuore. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche agli sponsor che hanno contribuito a rendere possibile l’evento, dimostrando il loro sostegno e il loro affetto per Francesco e la sua famiglia.