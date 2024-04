Manfredonia. 45 giorni circa alle . 45 giorni circa alle Amministrative del giugno 2024, in contemporanea alle Europee (dal 6 al 9 giugno).

opo la presentazione ufficiale , certa la candidatura dell’ex onorevole Antonio Tasso, a capo di una coalizione con 4 liste civiche ( Agiamo, Sipontum, Noi siamo Manfredonia, Antonio Tasso sindaco ). Tanti gli accostamenti con altri gruppi e coalizioni. Ad oggi niente di ufficiale. Per Manfredonia, d

Per le civiche di centrosinistra (CON, Molo 21, Progetto Popolare, Manfredonia Civica, tutti pronti ad unirsi con un proprio candidato. Il nome è quello di Domenico La Marca. Il 10 aprile 2024 l’ufficialità. I citati movimenti, le possibili liste, hanno ‘fatto quadrato’ su una figura che, forzature o meno, ha accontentato un po’ tutti.

Gli altri candidati: con la benedizione di Giandiego Gatta (e il sostegno di Fratelli d’Italia), Ugo Galli ha annunciato la sua candidatura ufficiale (Manfredonia 2024).

Ancora, ufficiale l’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per le elezioni comunali di Manfredonia. “Un patto per il cambiamento, la trasparenza e la partecipazione”, hanno riportato in una nota i referenti del Pd. “La scelta nasce dal riscontro sul territorio di quelle forze che hanno inteso e intendono dare un forte segno di discontinuità col passato“. “PD e M5stelle, che pure hanno avuto posizioni differenti in questi anni, hanno scelto di stare assieme e di fare sintesi, guardando innanzitutto alle priorità e alle esigenze dei cittadini e all’interesse supremo della città.”

Ancora: Udc, Lega, Strada Facendo hanno annunciato il nome dell’avvocato Vincenzo DI Staso, già consigliere comunale nella precedente Amministrazione Rotice. Rotice che ha fatto dunque un passo indietro per tenere unita la coalizione.

Infine, l’attesa. PD – M5s stelle correranno insieme alle prossime Amministrative ma ancora ignoto, a circa 45 giorni dalle elezioni, il nome del candidato a sindaco. Per l’asse giallorosso del Golfo: fuori dai giochi Raffaele Fatone, ad inizio 2024 possibile candidato di un campo larghissimo. Allo stesso modo, sembrerebbe non essere stata “mai presa in considerazione” la candidatura a sindaco dell’ex parlamentare Michele Bordo. In calo la figura della professoressa Annarita Attanasio, in buoni rapporti con il già A.U. dell’Agenzia del Turismo Saverio Mazzone, da sempre in orbita PD.

Stamani la voce: PD – M5s dopo la quasi impossibilità di un’alleanza nella coalizione Insieme per Manfredonia, con candidato a sindaco Domenico La Marca, stanno convergendo sul nome del dr. Matteo Gentile come candidato a sindaco. La scelta è del PD, si attende il benestare dei 5 Stelle.

Matteo Gentile è fondatore di Smart Lab Marketing, Presidente Sindacato Innovazione Tecnologica di Confcommercio. “Cambiare non è semplice, talvolta spaventa e altre non appare utile. Cambiare, a Manfredonia, è necessario per chiudere definitivamente un capitolo difficile per la città. L’alleanza politica tra il PD e il M5stelle è un primo passo positivo e utile di cambiamento. La scelta della candidata sindaca o del candidato sindaco sarà il secondo“, aveva scritto sui social dopo l’alleanza con movimento del leader Conte. (articolo 24.04.2024)