Il Calcio Foggia 1920, prima del derby con l’Audace Cerignola, ha consegnato le targhe di encomio al dottor Romano Bucci, ai due soccorritori Simone Cisaria e Michele La Gatta – appartenenti all’associazione “Foggia Soccorso” – per essere intervenuti con professionalità, prontezza e risolutezza per salvare la vita di un giovanissimo calciatore, e per aver soccorso sua madre, in occasione della gara della Primavera3 tra Foggia e Catanzaro giocata il 13 aprile scorso.