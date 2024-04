L’epitelioma, una forma di tumore cutaneo che può manifestarsi sia in forma benigna che maligna, si origina dalle cellule epiteliali del corpo umano. Le mutazioni del DNA giocano un ruolo cruciale nella sua comparsa, interferendo con il normale processo di crescita e divisione cellulare.

Tra le varie tipologie, gli adenomi rappresentano esempi di tumori benigni, mentre i carcinomi sono considerati maligni. Ricordiamo che In campo oncologico, si definisce adenoma ogni forma benigna di epitelioma che ha origine dalle cellule epiteliali dei tessuti ghiandolari esocrini o dalle cellule epiteliali con capacità secretorie.

Allo stesso modo, in ambito oncologico, il termine carcinoma è utilizzato per indicare qualsiasi forma maligna di epitelioma derivante dalla proliferazione incontrollata delle cellule epiteliali.

Il termine “epitelioma” è utilizzato nel contesto medico-oncologico per identificare tutti i tumori dell’epitelio, che riveste la pelle e gli organi interni, comprese le ghiandole.

Questo tessuto, composto da cellule con un ciclo vitale ben definito, dipende dal corretto funzionamento del DNA contenuto nel nucleo cellulare.

Il DNA è un sistema altamente sofisticato e regolato che guida le molteplici fasi della vita cellulare, controllando con precisione ogni processo cruciale, dall’inizio alla fine. Ne consegue che le mutazioni permanenti del DNA, alla base dei tumori come l’epitelioma, compromettono questa precisione e regolazione.

Queste alterazioni rendono il DNA incapace di coordinare correttamente la crescita, la divisione e la morte delle cellule, portando così alla proliferazione incontrollata delle cellule tumorali. Questo fenomeno, noto come proliferazione cellulare incontrollata, caratterizza la trasformazione delle cellule coinvolte in tumorali, sfuggendo al normale controllo genetico.

Approccio clinico

L’epitelioma presenta una sintomatologia variabile a seconda dell’epitelio coinvolto, richiedendo un’approfondita valutazione clinica per la diagnosi. L’anamnesi, l’esame fisico e gli eventuali sintomi riferiti dal paziente sono fondamentali, supportati da tecniche diagnostiche come le immagini mediche e la biopsia.

Opzioni terapeutiche

Il trattamento dell’epitelioma dipende dalla sua sede e dallo stadio di avanzamento. L’asportazione chirurgica, la radioterapia e la chemioterapia sono opzioni terapeutiche comuni, mirate a ridurre la massa tumorale e prevenire la diffusione.Comunque da non sottovalutare la crioterapia e la terapia fotodinamica che rappresentano valide alternative per i pazienti inidonei all’intervento chirurgico o per epiteliomi non suscettibili di trattamento chirurgico.

Prognosi e fattori di rischio

La prognosi dipende dalla natura e dalla localizzazione dell’epitelioma, nonché dalla tempestività della diagnosi. Epiteliomi maligni comportano un rischio maggiore di metastasi, mentre la precocità della scoperta influisce sulle opzioni terapeutiche e sul successo del trattamento.

Tipologie di epitelioma

L’epitelioma basocellulare rappresenta il tumore maligno più comune nell’uomo, originato dalle relazioni con le radiazioni UV che inducono mutazioni nel DNA cellulare, promuovendo la crescita incontrollata delle cellule tumorali. Questo tipo di tumore si sviluppa dallo strato basale dell’epidermide, infiltrandosi nei tessuti circostanti e causando danni significativi se non trattato.

L’epitelioma spino cellulare, un altro tumore maligno della pelle, ha origine dai cheratinociti dell’epidermide e degli annessi cutanei. Le principali cause sono legate all’esposizione ai raggi UV, con una maggiore incidenza nei soggetti di etnia caucasica.

La classificazione di questo carcinoma si basa su parametri quali dimensioni, recidiva, localizzazione e immunosoppressione, determinando così il trattamento appropriato e il suo successo.