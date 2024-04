Il candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle, In…formazione, Cittadini Sangiovannesi, SiAmo San Giovanni Rotondo, Sinistra in Comune e Insieme, Filippo Barbano, ha aderito alla campagna della Rete dei Comuni Sostenibili. La Rete dei Comuni Sostenibili, con la campagna “Candidata/o Sostenibile”, promuove l’importanza della sostenibilità nelle politiche locali dei Comuni. L’iniziativa è rivolta ai candidati sindaci dei Comuni italiani che andranno al voto alle prossime elezioni amministrative di giugno 2024.

«Il protagonismo dei Comuni è fondamentale per il processo di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di Agenda 2030- commenta il candidato sindaco Filippo Barbano. Questa mattina il direttore della Rete dei Comuni Sostenibili mi ha comunicato che è stata accettata l’adesione al progetto. Ritengo questo un passaggio importante per rafforzare ulteriormente la nostra idea di politica. Da oggi siamo impegnati anche a far diventare “San Giovanni Rotondo città sostenibile”. Ogni anno viene consegnata a Comuni, Provincie, Città Metropolitane e Regioni la “Bandiera Sostenibile”. Questo è un impegno concreto di tutta la coalizione con i cittadini di San Giovanni Rotondo, ed è anche un modo per fare rete con il resto dei Comuni italiani e promuovere politiche di qualità della futura amministrazione comunale».

Le candidate e i candidati aderenti all’iniziativa si impegnano a: inserire la sostenibilità nello Statuto Comunale. La salvaguardia dell’ambiente e la tutela delle future generazioni, il concetto di sviluppo sostenibile, sono entrati nei principi fondamentali della Costituzione Italiana, a tal proposito la Rete dei Comuni Sostenibili ha lanciato una proposta di emendamento integrativo per gli Statuti Comunali. Adottare un sistema di monitoraggio volontario delle politiche con indicatori locali di sostenibilità per misurare in modo oggettivo, scientifico e autorevole l’effetto delle scelte dell’amministrazione su tutti gli ambiti di Agenda 2030: ambientale, economico, sociale e istituzionale. Diffondere nella comunità locale l’importanza dello sviluppo sostenibile attraverso iniziative, a cominciare dalle scuole, e un percorso partecipato rivolto a cittadini, imprese, associazioni per la definizione degli strumenti di pianificazione strategica del Comune.