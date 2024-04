L’Orchestra ICO “Suoni del Sud” conquista Tirana. In Albania anche la sindaca di Foggia e l’assessora Amatore

L’Orchestra ICO “Suoni del Sud” ha conquistato il Teatro Nazione dell’Opera e del Balletto di Tirana. Lunedì sera l’orchestra stabile di Foggia ha fatto tappa in Albania, presentando un’acclamata esibizione di “Paganini in jazz”. Questo evento ha segnato un momento significativo nel tour dell’orchestra, portando la musica italiana in un importante contesto internazionale.

La performance della ICO, diretta dal maestro Roberto Molinelli, ha riscosso un grande successo. Il violinista solista Ettore Pellegrino e il Trio Nosso Brasil, composto da Gianluca Persichetti (chitarra), Andrea Avena (basso) e Stefano Rossini (batteria), hanno dimostrato un’eccezionale maestria.

Con i musicisti, ospiti dell’Orchestra, erano presenti la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, e l’assessora alla Cultura, Alice Amatore, che sono state accolte calorosamente dalla sovrintendente Abigeila Voshtina e dal vice ambasciatore Luigi Mattirolo, ai quali hanno portato in dono pensieri e immagini che rappresentano la città di Foggia.

Il pubblico del prestigioso teatro ha apprezzato il programma proposto: una riscrittura in chiave jazz dei celebri Capricci di Niccolò Paganini, opera del maestro Molinelli, che ha sapientemente mantenuto la parte classica dell’opera, dando però ampio spazio all’improvvisazione legata ai ritmi latinoamericani, come Samba, Bossa, Choro, Afoxè, Marcha Rancho e perfino il Tango.

“Siamo estremamente felici della calda accoglienza ricevuta a Tirana – dichiara Gianni Cuciniello, responsabile di Suoni del Sud – e siamo orgogliosi di aver rappresentato, insieme alla sindaca Episcopo e all’assessora Amatore, la parte più bella della nostra città, quella artistica. Foggia è erede di una tradizione musicale importante, e con ‘Paganini in jazz’, abbiamo avuto l’opportunità di legare questa eredità all’innovazione in campo musicale. Questa esperienza ha rafforzato il nostro impegno a promuovere la cultura musicale italiana all’estero e a creare ponti culturali attraverso la musica. Guardiamo con entusiasmo al futuro perché portiamo in altre città e Paesi la nostra musica: abbiamo suonato il programma a Catanzaro e nei prossimi giorni saremo ospiti di Pisa e Casale Monferrato, continuando a costruire legami e collaborazioni”.

Link video Paganini in jazz al Teatro Giordano di Foggia: https://we.tl/t-HEUG4tXHw8