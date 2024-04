San Severo. Si è tenuta presso la Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini – Residenza Municipale – la seconda riunione programmatica finalizzata alla predisposizione di un dossier dedicato alla salvaguardia e tutela della Festa del Soccorso.

Erano presenti per il Comune di San Severo il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta, l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, il C.C. Michele De Lilla, il Dirigente Area II Antonella Tortorella, per la Soprintendenza delegata alla presenza la dott.ssa Donatella Pian, Associazione Tradizione Fujente Antonio Quagliano e Davide Palmisano, Associazione Pro Civitate Felice Gagliardi, Associazione Terra dei Fuochi Luigi Fantasia e Michela Fantasia, Pro Loco di San Severo Raffaele Florio, Ministero Cultura gru​ppo di lavoro Dott. Fabio Fichera. Segretaria verbalizzante dott.ssa Ambra Inglese Ufficio Cultura del Comune.

Nel corso della riunione il dottor Fichera ha evidenziato che la necessità di trovare una soluzione meno invasiva nell’adozione delle misure di sicurezza, mettendo in luce gli aspetti culturali e devozionali della pratica festiva.

L’assessore Iacovino ha suggerito la creazione di un tavolo ristretto di lavoro dove ognuno possa dare il proprio contributo, sia sotto l’aspetto religioso e storico, sia per la ricostruzione delle tradizioni legate alla Festa, sia sulla tradizione dei fuochi, sia sulle normative di sicurezza, per l’elaborazione di un documento da inviare al Ministero ai fini della protezione e salvaguardia della Festa; tale documento dovrà essere implementato dai funzionari preposti dal Ministero della Cultura. Il gruppo operativo, costituito da rappresentanti delle istituzioni comunali, delle associazioni territoriali, dall’Arciconfraternita, dal prof. D’Angelo in qualità di storico della festa e da tecnici esperti in sicurezza, avrebbe poi, annualmente, il compito di seguire il protocollo della festa di concerto con la prefettura e la questura.

Nel corso della riunione il dott. Fichera ha proposto una pubblicazione scientifica per fare di San Severo un esempio per le altre festività patronali ed ha suggerito di confrontarsi con il tecnico che si è occupato di piani di sicurezza sperimentali come nel caso di Gubbio. L’argomento potrebbe costituire un impulso per creare uno spazio di riflessione permanente in cui far convergere la voce di tutte le rappresentanze della Festa che ogni anno si incontrano nell’organizzazione.