Apricena Futura, inaugurata la nuova sede: partecipazione e messaggio condiviso sulla libertà civica

Grande partecipazione cittadina questa sera ad Apricena per l’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione Apricena Futura, in via G. Oberdan 4. Un momento molto sentito dalla comunità, che ha visto la presenza di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali, accorsi per condividere l’avvio di un nuovo spazio dedicato all’impegno civico e alla partecipazione.

All’evento hanno preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Raffaele Piemontese, il consigliere regionale Giulio Scapato, la consigliera comunale Ada Soccio e Vincenzo A. Ferullo, segretario cittadino di Forza Italia, insieme a tutti gli ospiti già annunciati.

La nuova sede si propone come un contenitore aperto, pluralistico, capace di accogliere idee, esperienze e sensibilità diverse, con l’obiettivo di promuovere attività sociali, culturali e momenti di confronto. Un luogo pensato per favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità, al di là di ogni appartenenza politica.

Unanime il messaggio emerso dagli interventi dei relatori: Apricena deve tornare ad essere una città libera. Libera di esprimersi, di partecipare, di costruire percorsi condivisi. È stato ribadito con forza il diritto dei cittadini a sentirsi protagonisti della vita associativa e pubblica, senza condizionamenti, e a poter manifestare anche il proprio dissenso rispetto alle scelte amministrative.

L’inaugurazione della sede di Apricena Futura segna così l’inizio di un nuovo percorso che punta a rafforzare il tessuto sociale cittadino, offrendo uno spazio di dialogo, confronto e crescita collettiva al servizio dell’intera comunità.