Benevento, Floro Flores: “Ci teniamo molto a vincere con il Cerignola”

Il Benevento si prepara all’ultima gara di campionato già forte della promozione in Serie B. Domenica al “Vigorito” arriverà l’Audace Cerignola per una sfida che chiude la stagione giallorossa e apre di fatto la programmazione verso il futuro.

Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Antonio Floro Flores, che ha fatto il punto sul momento della squadra, sulle scelte di formazione e sugli obiettivi immediati.

“Già sono proiettato all’anno prossimo, mi sono goduto fino in fondo questi momenti e ho già tanta euforia nel pensare alla prossima stagione. Certo c’è ancora la Supercoppa che vogliamo vincere e i ragazzi fino in fondo onoreranno questa stagione. Domenica vogliamo vincere per preparare anche con maggiore serenità la Supercoppa”.

Sulle possibili scelte di formazione, l’allenatore ha spiegato la situazione interna al gruppo. “Tutti vogliono giocare e andrà in campo la migliore formazione. A Giugliano Carfora ha fatto una grande partita, così come ha fatto benissimo anche Esposito. Lo stesso Celia si è fatto trovare pronto, Romano. Così come Mignani che rappresenta ormai una certezza”.

Restano ancora alcuni dubbi sugli uomini da schierare dal primo minuto, in particolare su Sena e Borghini. “Non ho ancora deciso la formazione iniziale, ho vari dubbi per svariati motivi e per Sena mi dispiace molto che non ha avuto spazio. Davanti ha trovato giocatori più esperti e ad oggi non so dire se lui e Borghini giocheranno”.

Floro Flores è tornato anche sugli episodi della gara di Giugliano. “Dispiace per quanto accaduto, ma fortunatamente tanta gente di Giugliano mi ha mostrato anche solidarietà. Io voglio vincere sempre e non so per quale motivo dovrei regalare punti a qualcuno. Il calcio è un divertimento e deve restare tale”.

Sul fronte infortuni, il tecnico ha chiarito la situazione di Caldirola. “Non sarà tra i convocati, non è ancora arrivata la mascherina dalla Spagna e speriamo di averlo per la Supercoppa”.

Uno sguardo anche alle prossime avversarie nella Supercoppa. “Squadre costruite per vincere, società solide e l’Ascoli, al di là del fatto che è ancora in corsa, mi ha stupito molto a livello di gioco”.

Infine, il tecnico ha sottolineato l’importanza di chiudere con una vittoria davanti al pubblico di casa. “Non mi piace vincere per i numeri e domenica ci teniamo a vincere davanti ai nostri tifosi. Lo dobbiamo fare per loro e anche per la nostra società. Vincere è sempre bello e permette di iniziare la settimana con il sorriso”.

Parole anche su Mignani, protagonista della stagione. “Guglielmo è un rapinatore d’aria, ma non ha le caratteristiche per fare l’esterno. In questi mesi è cresciuto davvero tanto e di questo sono molto felice”.

In chiusura, un pensiero sull’atmosfera attesa al “Vigorito”. “Poter trasmettere alla gente l’emozione che si prova nell’allenare questi ragazzi è fantastico e qualora un domani dovessi vincere un altro campionato questo sarà sempre speciale. Vedere uno stadio pieno era il mio primo obiettivo e vedere i tifosi festeggiare deve rappresentare un nuovo inizio anche per la prossima stagione”.

Lo riporta cronachedelsannio.it.