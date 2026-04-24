Nuovo stop dalla Corte di Cassazione per la Procura di Bari nella vicenda che coinvolge un uomo originario di Manfredonia. Con una sentenza di recente pubblicazione, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente annullato un sequestro preventivo su un immobile.

Il provvedimento cautelare era stato disposto sulla base della presunta sproporzione tra i redditi dichiarati dall’indagato e le spese sostenute per l’acquisto della casa, in particolare per il pagamento delle rate del mutuo. Secondo la Procura, tale squilibrio economico sarebbe stato indicativo della provenienza illecita delle risorse.

Tuttavia, il Tribunale del riesame aveva smontato questa ricostruzione, evidenziando criticità nel metodo di calcolo utilizzato dall’accusa. In particolare, la difesa aveva dimostrato come le analisi si basassero su criteri presuntivi e su dati incompleti, con lacune significative soprattutto per il periodo antecedente al 2017, nonostante l’immobile fosse stato acquistato già nel 2011.

Nel tentativo di ribaltare la decisione, la Procura aveva presentato ricorso per Cassazione, sostenendo la violazione di legge. Ma il Supremo Collegio ha chiarito che, in materia di misure cautelari reali, il sindacato di legittimità è fortemente limitato: possono essere denunciati solo errori di diritto o vizi motivazionali estremi, come la totale assenza di motivazione.

Nel caso specifico, invece, il ricorso del pubblico ministero si è tradotto in una contestazione del merito della decisione, chiedendo una diversa valutazione degli elementi indiziari. Una richiesta ritenuta inammissibile, poiché estranea ai poteri della Cassazione.

La Corte ha sottolineato come il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato e fondato su un’analisi critica delle prove, comprese le valutazioni della consulenza tecnica della difesa, che aveva evidenziato una sottostima dei redditi leciti del nucleo familiare.

Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando l’annullamento parziale del sequestro. Una decisione che ribadisce i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di un’analisi rigorosa e completa dei dati economici nei procedimenti per sproporzione reddituale.