Prosegue l’iter per la demolizione dell’ex inceneritore di via San Severo a Foggia, uno degli interventi più rilevanti finanziati dal PNRR nell’ambito della rigenerazione urbana. Con una determinazione dirigenziale del 23 aprile 2026, il Comune ha autorizzato il primo subappalto dei lavori.

L’appalto principale, del valore complessivo di oltre 6,6 milioni di euro, riguarda la demolizione dell’impianto e la rimozione dei rifiuti presenti sul sito, con l’obiettivo di ridurre situazioni di degrado e marginalizzazione sociale.

Nel dettaglio, il subappalto autorizzato riguarda lavori per un importo di 250mila euro, affidati alla ditta Pinto Massimo Srl. L’intervento riguarda la demolizione delle strutture in cemento armato dell’ex inceneritore, comprese le operazioni di carico, trasporto e smaltimento dei materiali presso centri autorizzati.

La richiesta era stata presentata dall’impresa aggiudicataria REI Srl, che già in fase di gara aveva indicato la possibilità di ricorrere al subappalto per alcune lavorazioni. L’importo affidato rappresenta poco più del 10% della categoria prevalente dei lavori, rientrando nei limiti previsti dalla normativa.

Dal punto di vista tecnico, l’intervento di demolizione è stato ritenuto non “rilevante” ai fini delle categorie specialistiche, consentendo quindi una gestione più flessibile dell’affidamento. Il Comune ha comunque verificato il possesso dei requisiti da parte della ditta subappaltatrice, inclusi quelli antimafia e contributivi.

L’operazione si inserisce in un progetto più ampio che ha già visto l’avvio dei lavori e il pagamento del primo stato di avanzamento, per un importo superiore a 1,6 milioni di euro. L’obiettivo finale è il recupero ambientale dell’area e la sua restituzione alla città in condizioni di sicurezza. L’intervento, finanziato con fondi europei del PNRR, rappresenta uno dei tasselli principali della strategia urbana del Comune, che punta a trasformare siti dismessi in opportunità di sviluppo e riqualificazione.