Femminicidio a Foggia, il legale di Fortebraccio: “Non ha detto nulla, era sotto choc”

FOGGIA – Emergono nuovi elementi sul fermo di Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata accusata dell’omicidio volontario aggravato della moglie Stefania Rago, 46 anni, uccisa nella loro abitazione in via Gaetano Salvemini.

A riferire la sua versione è l’avvocata Rosa Archidiacono, legale d’ufficio dell’uomo, che ha descritto lo stato dell’indagato al momento dell’interrogatorio.

“Durante l’interrogatorio non ha raccontato nulla dell’accaduto, di un eventuale litigio. Non aveva la lucidità. È come se non capisse quanto accaduto. Era in affanno. Non ha mostrato alcun tipo di reazione emotiva”.

Secondo la difesa, Fortebraccio non avrebbe confessato l’omicidio né sarebbe stato in grado di ricostruire con chiarezza quanto accaduto. “Si è presentato ieri sera in caserma dai carabinieri dicendo che alla moglie avevano sparato e chiedendo aiuto, dicendo di non sapere se la moglie fosse morta o meno. Quando i sanitari sono giunti nell’abitazione, hanno accertato che per la donna non c’era più nulla da fare”.

L’avvocata ha aggiunto: “Era sotto choc profondo, dispiaciuto, non ha raccontato nulla di quanto accaduto”.

Nel frattempo, gli investigatori hanno disposto il sequestro dei telefoni cellulari della coppia per ricostruire eventuali conflitti o tensioni pregresse. Nelle prossime ore è attesa la fissazione dell’udienza di convalida del fermo, mentre proseguono le indagini sull’omicidio che ha scosso la città di Foggia.

Lo riporta ansa.it.