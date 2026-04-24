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Home // Cronaca // Femminicidio a Foggia, il padre di Stefania Rago: “Mia figlia voleva separarsi”

STEFANIA RAGO Femminicidio a Foggia, il padre di Stefania Rago: “Mia figlia voleva separarsi”

"Erano sposati da quasi 30 anni e mia figlia aveva deciso di separarsi. Problemi c'erano nel senso che era troppo geloso"

Femminicidio a Foggia, il padre di Stefania Rago: “Mia figlia voleva separarsi”

Stefania Rago e Antonio Fortebraccio - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Stefania Rago, la 46enne uccisa ieri sera a colpi d’arma da fuoco dal marito Antonio Fortebraccio, 48 anni, ora in carcere.

A raccontare il contesto familiare è il padre della vittima, Giuseppe Rago, che ha ricostruito le tensioni all’interno del matrimonio e la decisione della figlia di interrompere la relazione.

“Erano sposati da quasi 30 anni e mia figlia aveva deciso di separarsi. Problemi c’erano nel senso che era troppo geloso. Geloso di tutto quello che faceva. Lei andava in palestra e ultimamente aveva deciso di lasciarlo. Lo aveva detto a noi e lo aveva detto a lui”.

Il padre ha poi ricordato la figlia con parole di profondo dolore: “Mia figlia era un angelo. Una bravissima ragazza. Non so cosa sia venuto in mente a questo”.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità foggiana, riportando ancora una volta al centro dell’attenzione il tema della violenza di genere e dei segnali di allarme spesso sottovalutati nei contesti familiari.

Lo riporta ansa.it.

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