Foggia, bambino di 3 anni investito in via Bengasi: identificato il pirata della strada. "Omissione di soccorso"

FOGGIA – Momenti di paura nelle prime ore del pomeriggio in via Bengasi, dove un bambino di appena tre anni è stato investito da un’auto il cui conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Il piccolo è stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono state valutate dai sanitari, che hanno provveduto anche agli esami diagnostici, tra cui un elettrocardiogramma, per escludere complicazioni.

Determinante per le indagini è stato il lavoro della Polizia Locale di Foggia, che ha avviato subito gli accertamenti. Grazie a un’accurata analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino e all’utilizzo del sistema di lettura targhe, gli agenti sono riusciti a risalire al veicolo coinvolto.

L’auto è stata rintracciata in via Silvio Pellico e alla guida è stato identificato un giovane, ora denunciato per omissione di soccorso.

Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.