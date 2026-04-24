Due mesi e mezzo dopo quel pomeriggio amaro di Caserta, Enrico Barilari è di nuovo sulla panchina del Foggia. Un ritorno che sa di ultima chiamata: domenica contro la Salernitana i rossoneri si giocano le residue speranze di agganciare i playout ed evitare una retrocessione che, senza le vicende extracalcistiche di Siracusa e Trapani, sarebbe già matematica.

Il contesto è drammatico. Il Foggia è crollato fino a sfiorare il baratro, con nove punti di distacco dal Giugliano che fotografano una stagione compromessa. Eppure Barilari ha scelto di tornare, consapevole che potrebbe trovarsi a vivere la giornata più amara della sua carriera.

Nessun desiderio di rivincita, solo senso di responsabilità e attaccamento alla piazza: “Il presidente mi ha detto: ‘Mister, se te la senti, abbiamo bisogno’. Non ho pensato ai soldi. Sono tornato soprattutto per i tifosi”. Il rapporto con la società non si è mai interrotto, nemmeno dopo l’esonero. E proprio questo legame ha reso naturale il ritorno, in un momento in cui serve più carattere che tattica.

In pochi giorni è impossibile cambiare tutto. Per questo il tecnico ha puntato soprattutto sull’aspetto psicologico: “Ho chiesto ai ragazzi di regalarmi altre tre settimane. Ho trovato giocatori turbati. Ora è più una questione nervosa che fisica”. Allenamenti più brevi, meno carichi e maggiore attenzione alla testa: è questa la ricetta per provare a riaccendere una squadra fragile e sfiduciata.

Uno dei limiti più evidenti del Foggia è stato proprio quello caratteriale. Troppe volte la squadra si è sciolta alla prima di ficoltà: “La paura di perdere ti fa solo perdere”. Paradossalmente, l’assenza del pubblico – dovuta alle quattro giornate di squalifica – potrebbe alleggerire la pressione: “Abbiamo perso tutto, anche i tifosi. Ora non abbiamo più nulla da perdere”.

All’andata il Foggia giocò una buona gara pur perdendo. Ora serve qualcosa in più, soprattutto nelle ripartenze: “Non verranno a difendersi. Dobbiamo essere bravi a sfruttare gli spazi e alzare la qualità”. Attenzione massima alla trequarti granata, zona in cui la Salernitana può fare male. La stagione è stata segnata anche dagli infortuni. Barilari ritrova Liguori e Tommasini, ma non al meglio. Out, tra gli altri, Valietti, Biasiol, Petermann ed Eyango. In mezzo al campo toccherà a Menegazzo guidare la squadra: “Meritava più spazio, è stato bravo chi è venuto dopo di me a darglielo. Domenica giocherà”.

La salvezza passerà anche dai risultati degli altri campi, ma il tecnico è chiaro: “Pareggiare sarebbe un rischio esagerato. Pensiamo a vincere, almeno fino al 70’ non voglio sapere cosa succede altrove”. Lo riporta foggiatoday.it.