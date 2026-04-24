Foggia, Episcopo: “Ma come fa a non provare orrore chi uccide una donna?”

“Ancora sangue innocente nelle mura che dovrebbero essere amiche, dove una donna e una madre dovrebbe sentirsi al sicuro, protetta, coccolata, amata. Ancora una donna vittima di una violenza cieca, feroce, possessiva, primitiva. Ancora due figli privati dalla loro mamma”. Con queste parole la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, interviene dopo l’ennesimo caso di femminicidio che ha scosso la comunità, quello di Stefania, richiamando l’attenzione sulla drammatica persistenza della violenza di genere.

Il dolore e la rabbia attraversano le dichiarazioni della prima cittadina, che parla di una ferita collettiva e profonda: “Le lacrime che stiamo piangendo da ieri sera per Stefania le abbiamo già versate per tante, troppe altre figlie della nostra terra e di qualunque altra terra, perché ogni vita è sacra e ogni corpo di una donna è sacro e inviolabile, e da donna prima ancora che sindaca non troverò pace fino a quando questa maledetta scia di sangue non verrà finalmente spezzata”.

Episcopo annuncia un impegno istituzionale e sociale rafforzato per contrastare il fenomeno, puntando su prevenzione e sostegno alle vittime: “Farò rumore, faremo rumore come comunità per urlare la nostra rabbia e la nostra ribellione alle mentalità alla radice di queste azioni e questi comportamenti criminali, difenderò e difenderemo con ostinazione la memoria delle vittime nostre madri, nostre sorelle, nostre figlie, nostre amiche, nostre compagne, agirò e agiremo in ogni sede per giustizia e verità, moltiplicherò e moltiplicheremo l’impegno per supportare i centri antiviolenza e le campagne di prevenzione e di educazione affettiva”.

Nel suo intervento, la sindaca racconta anche il dolore personale nel ricordare la vittima, sottolineando un simbolo che ha colpito la sua attenzione: “Non riesco a smettere di guardare, da ieri sera, la copertina del profilo social di Stefania, la foto in evidenza delle scarpette rosse, simbolo della Giornata contro la violenza sulle donne”.

Infine, la domanda che chiude il suo messaggio e che diventa accusa morale e civile: “Ma come fa a non provare ribrezzo, chi uccide una donna?”

Il caso riapre ancora una volta il dibattito sulla necessità di rafforzare strumenti di prevenzione, educazione affettiva e tutela delle donne, in una città e in un Paese che continuano a confrontarsi con numeri drammatici legati ai femminicidi.