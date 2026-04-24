Il Gargano torna al centro del dibattito ambientale e istituzionale. Italia Nostra, attraverso la propria rappresentanza territoriale pugliese insieme ad altre associazioni ambientaliste, si prepara a presentare un esposto alla Corte dei Conti per segnalare un possibile danno erariale legato ai costi della realizzazione di una nuova strada nel Parco Nazionale del Gargano.

Secondo le associazioni, l’opera comporterebbe costi pubblici elevati a fronte di benefici limitati, oltre a presentare rilevanti criticità sul piano ambientale e paesaggistico. Già nel maggio 2023 Italia Nostra, tramite il Consiglio Regionale Puglia, aveva presentato un esposto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica chiedendo di non autorizzare il progetto promosso da ANAS, ritenuto incompatibile con un’area di alto valore naturalistico.

Nel nuovo intervento, l’associazione evidenzia anche la scelta di suddividere il progetto infrastrutturale in tre tratte distinte, una modalità che, secondo i promotori dell’esposto, potrebbe impedire una valutazione complessiva dell’impatto dell’opera. La prima tratta, tra Vico del Gargano e Peschici, sarebbe in fase di prossima cantierizzazione, mentre la tratta tra Vieste e Mattinata risulterebbe di fatto irrealizzabile perché ricadente in zona 1 di massima tutela del Parco, in contrasto con le norme vigenti.

Italia Nostra richiama la necessità che ogni intervento in aree protette venga valutato nel suo insieme, nel rispetto della normativa e con attenzione all’uso delle risorse pubbliche, evitando frammentazioni progettuali che possano alterarne la corretta analisi.

Sul ruolo dell’associazione nella difesa dei territori interviene il presidente nazionale.

«Italia Nostra ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della legislazione per la protezione delle aree naturali e ha contribuito attivamente all’istituzione di molti parchi nazionali, incluso l’ultimo, quello del Matese. Il ruolo della tutela non si esaurisce con l’istituzione delle aree protette, ma richiede una continua vigilanza, per promuovere attività compatibili ed evitare compromissioni dei territori. Grazie all’impegno costante delle sezioni e del nostro Consiglio Regionale Puglia, ribadiamo l’impegno dell’associazione nella difesa del parco nazionale del Gargano», dichiara Edoardo Croci, Presidente nazionale di Italia Nostra.

Lo riporta italianostra.org.