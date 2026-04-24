Gran Premio di Bari 2026: le F1 degli anni ’50 tornano sul tracciato cittadino pugliese

Nell’ultimo fine settimana di aprile va in scena la 9ª rievocazione del Gran Premio di Bari, con un ampio programma e con innumerevoli attività.

In occasione del weekend che va dal 23 al 26 aprile, torneranno ad accendersi i motori delle F1 degli anni ’50 a Bari, per la 9ª rievocazione del Gran Premio che si disputava all’epoca in contemporanea alle gare ufficiali di F1.

Sul tracciato cittadino del capoluogo pugliese andrà in scena una vera e propria rievocazione dell’evento storico che tanto ha fatto e farà emozionare ancora una volta gli appassionati di motorsport.

L’edizione del 2026 segna un notevole sviluppo e passo avanti rispetto alle edizioni del passato con equipaggi provenienti non solo dall’Italia ma da Inghilterra, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda e Germania, che grazie ai loro bolidi a 4 ruote danno conferma di come Bari sia tra le mete più gettonate e apprezzate del nostro Paese.

Tra le 55 vetture presenti in gara ci saranno diversi marchi notevoli che hanno fatto la storia nel motorsport, a partire dall’immancabile Ferrari con la 250 Testarossa, passando per gli altri marchi italiani Alfa Romeo e Maserati, nel ricordo di Alberto Ascari, Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio, Luigi Villoresi, Tazio Nuvolari.

Per l’edizione del 2026, l’ospite d’onore nonché testimonial di quest’edizione è il due volte campione del mondo di F1 Emerson Fittipaldi, rispettivamente nel 1972 con la Lotus e nel 1974 con la McLaren.

Restando in tema Brasile, in questo fine settimana a Bari ci sarà anche una troupe cinematografica brasiliana per la realizzazione di un documentario dedicato a Chico Landi, che nel 1948 e nel 1952 conquistò la vittoria nel Gran Premio di Bari.

Il pilota di San Paolo è ricordato nella storia come il primo pilota brasiliano a guidare una vettura della Ferrari in un Gran Premio di Formula 1, non in maniera ufficiale.

Nella giornata odierna i diversi piloti hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica ai nostri giorni. Un vero viaggio nel tempo con un treno “Centoporte” degli anni ’30 per raggiungere Polignano a Mare.

In contemporanea è iniziato l’allestimento del paddock in Piazza della Libertà, che custodirà le vetture in gara e sarà il cuore centrale dell’evento con anche un simulatore di guida disponibile per il pubblico.

Il programma delle giornate di sabato 25 e domenica 26

Sabato 25, alle 18, si svolgerà il giro di ricognizione del tracciato, in vista della prima prova con start alle 21 valida come prova notturna.

Nella giornata di domenica 26, invece, l’appuntamento è alle 9:30 con l’Inno d’Italia che verrà eseguito dalla Fanfara dell’Esercito Italiano della Brigata Meccanizzata Pinerolo, che darà il via alla gara che partirà alle 10 con ben 3 manche.

A chiudere l’evento saranno il giro d’onore e la premiazione rispettivamente alle 12:15 e alle 13, con tutta l’atmosfera della città di Bari a far da cornice per l’evento.

Testo e foto a cura di Rinaldi Matteo Pio