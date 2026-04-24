Edizione n° 6046

BALLON D'ESSAI

DIFFERENZIATA MANFREDONIA // Manfredonia punta sulla raccolta differenziata: progetto da 600mila euro per un nuovo centro rifiuti
24 Aprile 2026 - ore  19:36

CALEMBOUR

MAXI SANZIONE // Autotrasporto irregolare nel Barese: 99 violazioni e maxi sanzione da oltre 85mila euro
24 Aprile 2026 - ore  12:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Gran Premio di Bari 2026: le F1 degli anni ’50 tornano sul tracciato cittadino pugliese

BARI GP Gran Premio di Bari 2026: le F1 degli anni ’50 tornano sul tracciato cittadino pugliese

Sul tracciato cittadino del capoluogo pugliese andrà in scena una vera e propria rievocazione dell’evento storico

Gran Premio di Bari 2026: le F1 degli anni '50 tornano sul tracciato cittadino pugliese

Gran Premio di Bari 2026: le F1 degli anni '50 tornano sul tracciato cittadino pugliese - a cura di Rinaldi Matteo Pio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Aprile 2026
Bari // Il profilo //

Nell’ultimo fine settimana di aprile va in scena la 9ª rievocazione del Gran Premio di Bari, con un ampio programma e con innumerevoli attività.

In occasione del weekend che va dal 23 al 26 aprile, torneranno ad accendersi i motori delle F1 degli anni ’50 a Bari, per la 9ª rievocazione del Gran Premio che si disputava all’epoca in contemporanea alle gare ufficiali di F1.

Sul tracciato cittadino del capoluogo pugliese andrà in scena una vera e propria rievocazione dell’evento storico che tanto ha fatto e farà emozionare ancora una volta gli appassionati di motorsport.

L’edizione del 2026 segna un notevole sviluppo e passo avanti rispetto alle edizioni del passato con equipaggi provenienti non solo dall’Italia ma da Inghilterra, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda e Germania, che grazie ai loro bolidi a 4 ruote danno conferma di come Bari sia tra le mete più gettonate e apprezzate del nostro Paese.

Gran Premio di Bari 2026: le F1 degli anni '50 tornano sul tracciato cittadino pugliese
Gran Premio di Bari 2026: le F1 degli anni ’50 tornano sul tracciato cittadino pugliese

 

Tra le 55 vetture presenti in gara ci saranno diversi marchi notevoli che hanno fatto la storia nel motorsport, a partire dall’immancabile Ferrari con la 250 Testarossa, passando per gli altri marchi italiani Alfa Romeo e Maserati, nel ricordo di Alberto Ascari, Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio, Luigi Villoresi, Tazio Nuvolari.

Per l’edizione del 2026, l’ospite d’onore nonché testimonial di quest’edizione è il due volte campione del mondo di F1 Emerson Fittipaldi, rispettivamente nel 1972 con la Lotus e nel 1974 con la McLaren.

Restando in tema Brasile, in questo fine settimana a Bari ci sarà anche una troupe cinematografica brasiliana per la realizzazione di un documentario dedicato a Chico Landi, che nel 1948 e nel 1952 conquistò la vittoria nel Gran Premio di Bari.

Il pilota di San Paolo è ricordato nella storia come il primo pilota brasiliano a guidare una vettura della Ferrari in un Gran Premio di Formula 1, non in maniera ufficiale.

Nella giornata odierna i diversi piloti hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica ai nostri giorni. Un vero viaggio nel tempo con un treno “Centoporte” degli anni ’30 per raggiungere Polignano a Mare.

In contemporanea è iniziato l’allestimento del paddock in Piazza della Libertà, che custodirà le vetture in gara e sarà il cuore centrale dell’evento con anche un simulatore di guida disponibile per il pubblico.

Il programma delle giornate di sabato 25 e domenica 26

Sabato 25, alle 18, si svolgerà il giro di ricognizione del tracciato, in vista della prima prova con start alle 21 valida come prova notturna.

Nella giornata di domenica 26, invece, l’appuntamento è alle 9:30 con l’Inno d’Italia che verrà eseguito dalla Fanfara dell’Esercito Italiano della Brigata Meccanizzata Pinerolo, che darà il via alla gara che partirà alle 10 con ben 3 manche.

A chiudere l’evento saranno il giro d’onore e la premiazione rispettivamente alle 12:15 e alle 13, con tutta l’atmosfera della città di Bari a far da cornice per l’evento.

Testo e foto a cura di Rinaldi Matteo Pio

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO