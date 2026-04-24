“Il cuore di una madre non muore": i figli ricordano emozionati la mamma Rosa Tomaiuolo, 104 anni

Manfredonia piange la scomparsa di Rosa Tomaiuolo, vedova Matteo Rinaldi, figura longeva e profondamente rispettata dalla comunità sipontina. Si è spenta il 23 marzo 2026 all’età di 104 anni presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis”, dove era ricoverata e assistita anche dai conforti religiosi.

Una vita lunga oltre un secolo, segnata da sacrifici, fede e dedizione alla famiglia. Rosa Tomaiuolo rappresentava per molti un punto di riferimento umano e spirituale, esempio concreto di valori cristiani vissuti quotidianamente.

A ricordarla con particolare commozione sono i familiari, che ne custodiscono l’eredità morale e affettiva. In uno scritto lasciato ai figli, emerge con forza il suo messaggio spirituale, fondato sull’unità familiare e sulla fede: “Quando io non ci sarò più, voglio che viviate sempre come famiglie cristiane e come fratelli… conservate in voi sempre pura la vostra fede”.

Parole semplici ma profonde, che raccontano l’essenza di una donna capace di affrontare le difficoltà della vita con coraggio e amore. Una madre che, fino agli ultimi istanti, ha saputo trasmettere conforto e serenità ai propri figli, lasciando un segno indelebile nei loro cuori.

Affettuosamente soprannominata dai nipoti “Highlander”, per la sua straordinaria longevità, Rosa Tomaiuolo ha attraversato oltre un secolo di storia mantenendo saldi i valori della famiglia e della fede.

La lettere integrale:

MAMMA,

Ci hai lasciato il tuo testamento spirituale, che in un momento di distrazione, ho smarrito prima della tua dipartita.

Qualcuno di noi ha indirettamente conosciuto alcuni frammenti, parlavi della tua infanzia, di Papà , di Nia, e dei tuoi sacrifici fatti con l‘ amore che solo un cuore di mamma è capace.

Però alcuni frammenti del suo testamento li abbiamo, grazie all’iniziativa di un nipote e gliene sono grato infinitamente perché alleggerisce la mia pena.

Sappiamo che la tua fede era grande quando il suo amore.

Per questo Voglio ricordare alcuni dei tuoi insegnamenti, da grande credente quale eri in vita.

…… riporto la prima delle tredici pagine rimaste in memoria certa:

– Maggio 2011….. In questo giorno (era la festa della mamma) vorrei rivolgere i miei pensieri verso voi tutti.

– Prima cosa, quando io non ci sarò più, voglio che viviate sempre come famiglie cristiane e come fratelli, lo dice il vangelo.

– Conservate in voi sempre pura la vostra fede, in essa troverete la forza di superare tutte le prove della vita, per poi raggiungere la vita eterna.

– Fate le cose con rettitudine, e non fate soffrire le vostre famiglie, cercate di amarle secondo la legge di Dio. E anche voi mogli, vogliate bene ai miei figli, finché DIO non vi separa , ………anche se qualche volta bisogna soffrire in silenzio.

– Vi chiedo perdono se qualche volta , avete visto in me qualche difetto come io in voi…perdonatemi.

– Vi stringo al mio cuore indistintamente tutti. Sono e sarò sempre vostra Madre.

Mi fermo qui nel riportare la spiritualità di mamma,…………………………… altro, noi figli lo conosciamo.

Ciao mamma, sai pensavo di essere pronto a lasciarti andare, quando sarebbe giunto il momento.

Ogni anno ,ogni mese, ogni giorno poteva essere quello il momento, e intanto il tempo scorreva e mi dava torto.

Ancora una volta mi hai spiazzato nelle mie convinzioni.

Si mi dicevo da tempo che ero fortunato ad avere ancora la mia mamma con me….ma allo stesso tempo temevo che poteva essere l’ultimo.

Sono passati 104 anni.

In vero, sono stati 104 ,più 4 mesi e 24 giorni e alcun ore. Si, ho sempre sostenuto che non solo ogni giorno, ma ogni minuto era un dono e noi figli l’abbiamo sempre accettato come un grande regalo.

Lo sai che non ho mai voluto omaggiarti con la presenza delle autorità terrene ai tuoi anniversari, perché il tuo dono veniva dal cielo e per me quello andava onorato.

Il buon Dio ti ha fatto affrontare prove indicibili per essere stata moglie…. E poi madre…. Ma poi ti ha donato anche tanta salute per permetterti di affrontare con più forza le battaglie di questa vita.

Sai come ti chiamavano i tuoi nipoti “HIGHLANDER” , La DONNA IMMORTALE….ed io sorridevo, ma sapevamo che non era un film.

Poi è arrivata la tua prima e ultima vera malattia. Il tuo motore ruggente, il tuo cuore, che era invecchiato con te, per quando ha lottato dopo alcuni giorni …si è arreso.

Ti abbiamo portato in ospedale, nella speranza che la tua forte tempra, ancora una volta prendesse il sopravvento ….ma così non è stato.

Voglio raccontare ai presenti un’emozione che non ha, e forse non avrà, eguali nella mia vita, e per chi ha ancora la mamma …………………è un messaggio.:

La notte prima di perderla, ero con lei in ospedale al suo capezzale, respirava con difficoltà ed ero certo che capiva che era un momento difficile. Più volte la rincuoravo. Poi la notte era lunga , sembrava interminabile, ancor più perché mi stavo convincendo che poteva essere l’ultima.

In un momento di profonda tristezza e dolore, il mio essere medico prese il sopravvento, ed appoggiai la testa sul letto …..le tenevo sempre la mano , e non volevo farle capire che ero preoccupato.

In quel mentre, mi sono sentito scuotere la mano, come per chiamarmi …ma purtroppo, dalla sua bocca uscivano solo suoni incomprensibili. Feci finta di dormire,…. e lei mi accarezzo i capelli , e poi iniziò a sfiorarmi il viso, con il dorso della mano.

E’ stato un momento incredibile, perché capii che mi stava consolando. Nell’aprire gli occhi il suo sguardo mi diceva …..di non preoccuparmi.

Sembra assurdo il solo dirlo.:

L’espressione, la dolcezza dei suoi occhi in quel momento, ……..ed ora io, per quanto assurdo, continuo a paragonarlo ad una “ Apparizione” . Sono certo che un’emozione come questa, la si può solo vivere e non si può trasmettere con un messaggio.

In quel momento capii che SOLO UNA MAMMA, poteva in punto di morte, consolare il dolore di un figlio …

E io dentro di me , so che quell’amore, non era solo per me, ma anche per i miei fratelli che in quel momento non erano lì con me.

Ora so, che questo ricordo sarà la mia svegli mattutina, e il bacio della buona notte, per il tempo che mi resta da vivere.

Ti amo oltre ogni limite. Abbraccia papà e Nia in attesa che ci rivediamo.

A cura di Giuseppe de Filippo.