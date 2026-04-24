“Il Diavolo veste Prada 2”: alla premiere italiana il ritorno di Osvaldo Supino

Milano ha ospitato la premiere italiana dedicata a “Il Diavolo veste Prada 2”, una serata mondana che ha riunito diverse personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, ma che ha visto al centro dell’attenzione il ritorno pubblico in Italia di Osvaldo Supino.

L’artista, reduce da una significativa esposizione internazionale negli Stati Uniti con un promo tour nelle principali emittenti televisive americane, la partecipazione ai Premios Lo Nuestro come unico artista italiano e il raggiungimento della prima posizione nella chart LGBT inglese con il brano “Afterglow”, ha scelto Milano come tappa simbolica per riaffermare la propria presenza sulla scena nazionale.

Per l’occasione, Supino ha voluto celebrare gli oltre 3 milioni di stream del suo album “Singles” riportandone nella realtà l’immaginario visivo: un corsetto strutturato abbinato a pantaloni oversize plissé, in un equilibrio tra estetica contemporanea e identità artistica. Il look è stato realizzato dal fratello Giovanni Supino, a sottolineare una dimensione familiare anche nella costruzione dell’immagine scenica.

La sua partecipazione all’evento è stata interpretata non solo come un ritorno, ma come un passaggio strategico all’interno di un percorso artistico in evoluzione. Le recenti dinamiche internazionali e alcune indiscrezioni di settore hanno infatti alimentato l’attenzione su possibili nuovi progetti e sviluppi futuri.

La presenza a Milano ha così assunto un valore simbolico: un rientro misurato ma evidente, che ha riportato Supino al centro della scena italiana, confermandolo tra i protagonisti più osservati della serata e lasciando aperti scenari sulla prossima fase della sua carriera.