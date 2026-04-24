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TERRITORIO PROTAGONISTA Job Day Manfredonia, Prencipe: “La prova di un territorio che vuole tornare a essere protagonista”

“I numeri del Job Day di Manfredonia non sono solo statistiche, ma la prova di un territorio che vuole tornare a essere protagonista"

Job Day Manfredonia, Prencipe: “La prova di un territorio che vuole tornare a essere protagonista"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Il Job Day di Manfredonia si conferma un’esperienza di grande partecipazione e un possibile modello per il futuro del lavoro nel territorio. A sottolinearlo è Michele Prencipe, componente della segreteria FILCTEM CGIL BAT Foggia, che evidenzia il valore dei numeri e della rete istituzionale coinvolta.

“I numeri del Job Day di Manfredonia non sono solo statistiche, ma la prova di un territorio che vuole tornare a essere protagonista. Oltre 400 colloqui, più di 200 candidati e la partecipazione entusiasta di 400 studenti dimostrano che la domanda e l’offerta di lavoro possono incontrarsi se esiste una regia capace”, ha dichiarato Prencipe.

L’iniziativa ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo produttivo, un elemento ritenuto centrale per la riuscita dell’evento. “La presenza di figure come Gianluca Budano (Direttore ARPAL Puglia), Silvia Pellegrini (Direttrice Dipartimento Lavoro Regione Puglia) e Pino Di Carlo (Presidente Camera di Commercio di Foggia) conferma la solidità del progetto. Un merito particolare va alla caparbietà dell’assessore allo Sviluppo Economico di Manfredonia Matteo Gentile, che ha saputo coordinare questo sforzo collettivo, portando al centro del dibattito anche l’Intelligenza Artificiale come leva per le professioni del futuro”.

Per Prencipe, il successo dell’iniziativa rappresenta un punto di partenza per una strategia più ampia di sviluppo territoriale. “Vedere così tanti giovani toccare con mano le opportunità offerte dalle 25 imprese presenti e dagli ITS del territorio è il segnale che il ciclo tra Politica, Imprese, Lavoratori e Formazione è finalmente in moto. Tuttavia, questo successo non deve restare confinato ai confini cittadini”.

L’attenzione si sposta ora sul futuro del Gargano e sulla necessità di una progettualità condivisa. “Manfredonia ha dimostrato di poter essere un hub di riferimento. Ora il mio auspicio è che questo esperimento diventi un sistema stabile e corale. Dobbiamo superare i campanilismi per arrivare, nel 2027, a un grande Job Day Gargano. Il promontorio ha bisogno di una piattaforma unitaria che metta in rete le eccellenze di ogni comune. Solo muovendoci come un’unica squadra potremo dare risposte strutturali ai nostri giovani e alle nostre imprese. Insieme siamo più forti”.

1 commenti su "Job Day Manfredonia, Prencipe: “La prova di un territorio che vuole tornare a essere protagonista”"

  1. Perché citare i politici che non creano occupazione.

    Un grande in bocca al lupo ai candidati aspiranti lavoratori, spesso a Manfredonia si inseguono chimere e progetti farlocchi quando le opportunità sono sotto il naso.

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