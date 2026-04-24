“Le donne vogliono semplicemente vivere”: Vladimir Luxuria a StatoQuotidiano commenta il femminicidio di Stefania Rago (VIDEO)

FOGGIA – “Una donna in meno, una stretta al cuore”. Con queste parole Vladimir Luxuria affida a StatoQuotidiano una riflessione sul femminicidio di Stefania Rago, 46 anni, uccisa nella serata del 23 aprile nella sua abitazione di via Gaetano Salvemini, a Foggia. Il marito, Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni, si è costituito ai carabinieri ed è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale.
Luxuria racconta di aver appreso la notizia attraverso il fratello Glauco, residente nello stesso stabile, rientrato a casa trovando volanti, sirene e agenti davanti al portone. “Quando una tragedia del genere avviene nel palazzo di una persona cara, la senti ancora più vicina”, osserva.
Nel suo intervento, Luxuria invita però a non sovrapporre episodi diversi: il femminicidio di Stefania Rago e l’omicidio di Dino Carta, il personal trainer ucciso il 13 aprile nei pressi della sua abitazione in via Caracciolo, restano vicende con matrici differenti e indagini distinte.
“Per il femminicidio serve educazione, anche affettiva, nelle scuole. Per gli altri fatti di sangue servono controllo del territorio, organici adeguati e riconoscimento del lavoro delle forze dell’ordine”, afferma.
Luxuria chiude con un messaggio alla città: Foggia non è solo cronaca nera. Ricorda il gesto del carabiniere foggiano che a Numana si è ammanettato a un uomo intenzionato a togliersi la vita, riuscendo a salvarlo.
“Mi dispiace sentire parlare della mia città per questi brutti episodi. Ma i foggiani sono brave persone, vogliono vivere in pace. E le donne vogliono semplicemente vivere”.