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QUESTIONE MIGRANTI Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: all’ordine del giorno non figura la questione migranti

Nell’elenco degli argomenti in discussione, tuttavia, non compare la situazione dei migranti, tema che negli ultimi giorni ha attirato attenzione e dibattito in città

Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: all’ordine del giorno non figura la questione migranti

“Casa della Carità” di Manfredonia - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

È stato convocato per mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 15, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, il prossimo Consiglio comunale di Manfredonia.

La seduta sarà dedicata alla discussione di diversi punti amministrativi e politici. Tra questi figurano l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute del 27 febbraio e del 6 marzo 2026, l’esame delle osservazioni relative agli ambiti d’intervento previsti dall’articolo 4 della Legge regionale 36/2023, l’approvazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e la ratifica di una variazione urgente al bilancio 2026-2028.

In agenda anche due riconoscimenti di debiti fuori bilancio, uno relativo al giudizio con Cave Foglia S.r.l. e un altro riguardante spese di registrazione di sentenze con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione.

Spazio inoltre alle mozioni: una presentata dai consiglieri di maggioranza sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, con riferimento a salario minimo comunale, parità retributiva di genere, contrasto al subappalto a cascata e sicurezza sul lavoro negli appalti pubblici; l’altra a firma del consigliere Alfredo De Luca, avente ad oggetto il disegno di legge sul consenso.

Nell’elenco degli argomenti in discussione, tuttavia, non compare la situazione dei migranti, tema che negli ultimi giorni ha attirato attenzione e dibattito in città. Un’assenza destinata con ogni probabilità ad alimentare ulteriori riflessioni politiche e istituzionali.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: all’ordine del giorno non figura la questione migranti"

  1. Che schifezza,corrotto Comune,rimetteteci,codardi, a soldi sono assai,guai a voi se aumentate tasse per mantenere gli IMMIGRATIS,VERGOGNAAA

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