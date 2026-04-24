Dopo la risoluzione della convenzione urbanistica con la cooperativa Edilgargano, il Comune di Manfredonia si prepara a rilanciare gli interventi di edilizia residenziale pubblica nel comparto CA12.

La decisione di revocare i diritti edificatori alla cooperativa, formalizzata con atto dirigenziale, apre ora una nuova fase amministrativa: le aree torneranno nella piena disponibilità dell’ente, che potrà riassegnarle tramite nuovi avvisi pubblici.

Il comparto CA12 rappresenta una delle principali zone destinate all’edilizia pubblica nel Piano regolatore generale. Negli anni, tuttavia, gli interventi sono rimasti incompleti a causa delle difficoltà economiche della cooperativa assegnataria, che ha dichiarato l’impossibilità di portare avanti i lavori.

Il Comune ha quindi deciso di intervenire per evitare il definitivo stallo delle aree e garantire la realizzazione degli alloggi previsti. L’obiettivo è individuare nuovi soggetti attuatori in grado di completare gli interventi nel rispetto delle finalità sociali del progetto.

Il provvedimento prevede anche la possibilità di riconoscere un indennizzo alla cooperativa uscente per le opere già realizzate, ma solo dopo la riassegnazione delle aree e la definizione dei nuovi interventi.

Si tratta di un passaggio strategico per la pianificazione urbana della città, che punta a recuperare aree inutilizzate e a rilanciare l’edilizia sociale, rispondendo al fabbisogno abitativo.