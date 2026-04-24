Proseguono a Manfredonia gli interventi di manutenzione ordinaria dell’Auditorium Cristanziano Serricchio, situato nel Palazzo dei Celestini, sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della provincia di Foggia. Un’operazione che punta al recupero e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina.

Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia con un investimento di 200mila euro, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 998 del 24 dicembre 2024, prevede una serie di interventi strutturali per la messa in sicurezza e il restauro dell’edificio.

Tra le opere previste figurano il rifacimento del solaio, necessario a causa di infiltrazioni e criticità legate alla copertura e al sistema di smaltimento delle acque, il recupero degli infissi in legno, la realizzazione di nuove finestre e cancelletti, oltre alla posa di pavimentazioni in ceramica e parquet. L’intervento comprende anche un restauro architettonico complessivo.

I lavori sulla copertura dell’auditorium si articolano in tre fasi: la realizzazione di un massetto di sottofondo alleggerito, l’impermeabilizzazione di circa 230 metri quadrati con materiali elastici e rinforzati e il trattamento delle aree limitrofe per ulteriori 120 metri quadrati.

L’Auditorium Cristanziano Serricchio, nel cuore del Palazzo dei Celestini, rappresenta un elemento centrale dell’identità culturale della città, e il suo recupero punta a restituire alla comunità uno spazio più sicuro, funzionale e accogliente.

«A Manfredonia i lavori non si fermano mai», ha dichiarato l’assessore comunale Francesco Schiavone, sottolineando come l’obiettivo dell’amministrazione sia quello di restituire alla città un luogo più bello, sicuro e pronto ad accogliere eventi, cultura e partecipazione.