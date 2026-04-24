La Provincia di Foggia accelera sul rilancio dei collegamenti marittimi con le Isole Tremiti. Con la determinazione dirigenziale n. 740 del 24 aprile 2026 , l’ente ha formalizzato l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico diretto tra Manfredonia e l’arcipelago, dando concreta attuazione alla delibera regionale che punta a rafforzare la mobilità turistica e la continuità territoriale nel periodo estivo.

Si tratta di un servizio a carattere sperimentale, finanziato dalla Regione Puglia con una dotazione complessiva di 500mila euro, destinato a coprire l’intera stagione turistica 2026. L’iniziativa rientra nel quadro della legge regionale 51/2021 e mira a ripristinare, anche se in forma stagionale, un collegamento diretto via mare tra la costa sipontina e le Tremiti, senza fermate intermedie.

L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare l’accessibilità alle isole, meta di forte richiamo turistico; dall’altro alleggerire la pressione sui tradizionali porti di partenza del Gargano. Il collegamento diretto da Manfredonia rappresenta infatti un’alternativa significativa per flussi turistici e residenti, contribuendo a una distribuzione più equilibrata dei movimenti lungo la costa.

Il servizio sarà operativo dal 1° luglio al 31 agosto 2026, con un minimo di tre coppie di corse settimanali, per un totale di almeno 34 tratte tra andata e ritorno. Le partenze sono previste nelle prime ore del mattino da Manfredonia e nel tardo pomeriggio dalle Tremiti, garantendo una permanenza sulle isole di almeno sei ore .

I tempi di percorrenza non dovranno superare le tre ore, mentre le unità navali impiegate dovranno avere una capacità superiore a 180 passeggeri e caratteristiche tecniche adeguate a garantire efficienza e sicurezza.

L’affidamento del servizio avverrà tramite procedura pubblica gestita dalla Stazione Unica Appaltante, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ampio spazio sarà dato alla qualità tecnica (90 punti su 100), con valutazioni che terranno conto, tra l’altro, dell’età delle imbarcazioni, della capacità di trasporto e delle prestazioni di velocità. Il valore complessivo dell’appalto è stimato in 445.280 euro, al netto dell’IVA, comprendendo costi di manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il restante importo copre spese accessorie e fiscali, fino al tetto massimo finanziato dalla Regione.

L’urgenza di attivare il servizio entro l’inizio dell’estate ha imposto una tempistica accelerata per la gara: il termine per la presentazione delle offerte sarà di soli 15 giorni. Una scelta motivata dalla necessità di evitare ritardi che comprometterebbero l’intera stagione turistica e il pieno utilizzo dei fondi disponibili .

Il collegamento Manfredonia–Tremiti si inserisce in una strategia più ampia di potenziamento del cabotaggio marittimo pugliese. Sebbene limitato a una sola stagione, il progetto rappresenta un banco di prova importante per valutare domanda, sostenibilità economica e impatto sul territorio.